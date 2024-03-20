حريق يلتهم عدداً كبيراً من خيم النازحين السوريين شمال شرق لبنان

بيروت: أفادت وسائل إعلام لبنانية، اليوم الأربعاء، باندلاع حريق في مخيم رمضان للنازحين السوريين في منطقة وادي الأرنب في عرسال بشمال شرق لبنان.

ووفق “الوكالة الوطنية للاعلام”، اليوم، توجهت على الفور فرق الدفاع المدني لإخماد الحريق، الذي أتى على عدد كبير من الخيم، كما سجلت بعض حالات الاختناق.

اندلاع حريق كبير في مخيّم رمضان للنازحين السوريين في منطقة وادي الأرنب – عرسال#lebanon24 pic.twitter.com/JvFqaguCH5 — Lebanon 24 (@Lebanon24) March 19, 2024

يذكر أن عدد النازحين السوريين يبلغ حالياً مليوني نازح، ويطالب لبنان بعودة آمنة وطوعية لهم لبلادهم.

( د ب أ )