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حريق يلتهم مساكن لاجئين أفارقة في مأرب اليمنية- (صور)

منذ ساعة واحدة

الصورة من مواقع التواصل الاجتماعي

أحمد الأغبري
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صنعاء- “القدس العربي”: التهم حريق شبّ، اليوم الجمعة، في أحد مخيمات اللاجئين الأفارقة بمحافظة مأرب اليمنية (شمال شرق)، مساكن 10 أسر إثيوبية.

وذكرت مصادر محلية أن الحريق الذي اندلع في مخيم بطحاء الجثوة في مديرية الوادي، أوقع أضرارا وخسائر مادية في جميع مساكن المخيم، ولم ينتج عنه أي خسائر بشرية.

وعزت المصادر الحريق إلى ذات العوامل التي تتسبب بين الحين والآخر بحرائق في مخيمات النازحين واللاجئين في محافظة مأرب، والمتمثلة في الحرارة المرتفعة وضغط الكهرباء على شبكات التوصيل الضعيفة والعشوائية، بالإضافة إلى تقارب المساكن المبنية من الخيام من بعضها في ظل غياب وسائل الأمن والسلامة.

ووفق الوحدة التنفيذية للنازحين بمحافظة مأرب، التي تمثل أكثر محافظة يمنية استيعابا للنازحين، فقد شهدت مخيماتهم ومساكنهم هناك منذ بدء العام 2023 نحو 61 حريقا ما أدى لمقتل 3 نازحين وإصابة 17.

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  1. يقول قلم حر في زمن مر:
    أغسطس 4, 2023 الساعة 6:09 م

    كان الله في عون هؤلاء اللاجئين الأفارقة الذين لجأوا لبلد منكوب اصلا وفصلا اسمه اليمن التعيس الذي كان سعيدا قبل أن يهجم عليه الجيران يا حيران 🥺🥺🥺

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