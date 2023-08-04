حريق يلتهم مساكن لاجئين أفارقة في مأرب اليمنية- (صور)

صنعاء- “القدس العربي”: التهم حريق شبّ، اليوم الجمعة، في أحد مخيمات اللاجئين الأفارقة بمحافظة مأرب اليمنية (شمال شرق)، مساكن 10 أسر إثيوبية.

وذكرت مصادر محلية أن الحريق الذي اندلع في مخيم بطحاء الجثوة في مديرية الوادي، أوقع أضرارا وخسائر مادية في جميع مساكن المخيم، ولم ينتج عنه أي خسائر بشرية.

وعزت المصادر الحريق إلى ذات العوامل التي تتسبب بين الحين والآخر بحرائق في مخيمات النازحين واللاجئين في محافظة مأرب، والمتمثلة في الحرارة المرتفعة وضغط الكهرباء على شبكات التوصيل الضعيفة والعشوائية، بالإضافة إلى تقارب المساكن المبنية من الخيام من بعضها في ظل غياب وسائل الأمن والسلامة.

#مأرب

▪︎ حريق يلتهم مأوى للمهاجرين الأفارقة مكون من خيام وعشش، في منطقة بطحاء الجثوة بمديرية الوادي ▪︎ الحريق التهم أكثر من 10 مساكن، وأدى لأضرار وخسائر مادية، دون وقوع أي أضرار بشرية#مأرب360 pic.twitter.com/C6222Uvqpm — مأرب 360 – Marib360 (@Marib360) August 4, 2023

ووفق الوحدة التنفيذية للنازحين بمحافظة مأرب، التي تمثل أكثر محافظة يمنية استيعابا للنازحين، فقد شهدت مخيماتهم ومساكنهم هناك منذ بدء العام 2023 نحو 61 حريقا ما أدى لمقتل 3 نازحين وإصابة 17.