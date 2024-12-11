سياسة | عربي | سوريا

حزب البعث الحاكم في سوريا يعلق عمله “حتى إشعار آخر”

11 - ديسمبر - 2024

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دمشق: أعلن حزب البعث الحاكم في سوريا منذ أكثر من خمسين عاما، تعليق عمله ونشاطه الحزبي “حتى إشعار آخر”، بعد ثلاثة أيام من إعلان فصائل معارضة إسقاط الرئيس بشار الأسد وهروبه من البلاد.

وأورد الأمين العام المساعد للحزب ابراهيم الحديد في بيان أن القيادة المركزية للحزب قررت “تعليق العمل والنشاط الحزبي بكافة أشكاله ومحاوره حتى إشعار آخر”، وكذلك “تسليم كافة الآليات والمركبات والأسلحة” الى وزارة الداخلية، على أن “توضع كافة أملاك وأموال الحزب تحت إشراف وزارة المالية.. ويودع ريعها في مصرف سوريا المركزي”.

(أ ف ب)

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