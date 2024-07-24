حزب “التحالف الشعبي” يطالب بالإفراج عن معتقلي التضامن مع فلسطين في مصر

القاهرة- “القدس العربي”: طالب مكتب الشباب والطلاب في حزب “التحالف الشعبي” السلطات المصرية بالإفراج الفوري عن جميع المعتقلين تضامناً مع فلسطين، وجميع أسرى الضمير في مصر.

وقال المكتب، في بيان: نقدر إطلاق سراح 79 شابًا وطالبة، يوم الثلاثاء 22 يوليو 2024، بينهم أربعة طلاب محتجزين في قضية “طلبة من أجل فلسطين”، وزياد البسيوني، ومازن دراز، ومحمد عبدالهادي، ومحمد إبراهيم، ونكرر مطالبتنا بالإفراج عن جميع المعتقلين تضامناً مع فلسطين، والسجناء بتهم تتعلق بحرية الرأي والتعبير فوراً وبدون شروط.

وأضاف المكتب في بيانه: هذا أمر مهم بشكل خاص، لأن عشرات الشباب من الاحتجاجات التضامنية لا يزالون محتجزين لأنهم تحدثوا ضد الأعمال الإجرامية ضد شعبنا في غزة والأراضي الفلسطينية.

ولفت البيان إلى أنه، منذ بداية العدوان الصهيوني على غزة، في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، بدعم وتمويل من الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي، اعتقلت الأجهزة الأمنية المصرية عشرات الشباب والطلاب المتضامنين مع فلسطين، سواء من خلال الاحتجاجات السلمية، والمشاركة في دعوات لمقاطعة الكيانات والمنتجات الداعمة للاحتلال الصهيوني، أو كتابة منشورات تضامنية على مواقع التواصل الاجتماعي.

وتابع البيان: من بين المعتقلين المشاركين في مظاهرات أكتوبر/ تشرين الأول 2023، التي تدين جرائم الإبادة الجماعية في غزة، من القاهرة والإسكندرية ومحافظات أخرى، أشخاص تهمتهم تعليق لافتة تضامن مع فلسطين، بينهم القيادي العمالي شادي محمد، وكذلك طلاب سجنوا بتهم تتعلق بتأسيس مجموعة “طلاب من أجل فلسطين”، التي دعت إلى مقاطعة المنتجات والكيانات الداعمة للاحتلال والمتورطة في جرائمه.

وزاد البيان: لا يزال عدد كبير من المؤيدين رهن الاحتجاز قبل المحاكمة بتهم مزعومة، بما في ذلك الانضمام إلى جماعة إرهابية، أو نشر أخبار كاذبة، أو المشاركة في تجمعات غير مصرح بها تهدد الأمن القومي والنظام العام.

واعتبر البيان أن تشديد السلطة المستمر على الحيز العام والتحركات الشعبية يعكس بوضوح نهجها الأمني الضيق في إدارة المشهد السياسي. هذا ينتهك الحقوق الدستورية في حرية الرأي والتعبير ويتناقض مع الادعاءات الرسمية بشأن متابعة الإصلاح السياسي الحقيقي.

وأكد البيان على الحق المشروع في المطالبة بالإجراءات التي يستلزمها الوضع السياسي الراهن الذي لم تتبناه السلطات، ومنها فتح معبر رفح لإيصال المساعدات والمواد الإغاثية لغزة، دون الاستسلام للشروط التي فرضها الاحتلال، وإنهاء اتفاقية التطبيع التي ينتهكها العدو مراراً وتكراراً، منذ العدوان الأخير، وطرد وقطع العلاقات مع البعثة الدبلوماسية للكيان الصهيوني، واتخاذ خطوات عاجلة لدعم صمود إخواننا الفلسطينيين بكل الوسائل الممكنة.

وأكد البيان على ضرورة دعم المبادرات الشعبية لجمع التبرعات والمساعدات، والمساعدة في توفير الاحتياجات الملحة للشعب الفلسطيني بما في ذلك الوقود والغذاء والدواء وغيرها من الضروريات، ومواصلة إبقاء المستشفيات المصرية مفتوحة لاستقبال الجرحى والمصابين، وإعفاء الطلاب الفلسطينيين في المدارس والجامعات المصرية من رسوم التسجيل، وتسهيل إجراءات الإقامة لإخواننا داخل البلاد.

وختم المكتب بيانه بالتأكيد على تضامنه الكامل مع المقاومة الصامدة والشجاعة للشعب الفلسطيني ضد الاعتداءات الصهيونية وجرائم الإبادة الجماعية وخطط التشريد التي يواجهها منذ عقود. مشيداً بدعم الحركة الشعبية المصرية للقضية الفلسطينية من خلال وسائل مختلفة، مثل تنظيم قوافل الدعم والإغاثة، ومبادرات مساعدة الأشقاء الفلسطينيين في مصر، والاحتجاجات السلمية، وحملات المقاطعة، رغم مواجهة القيود والقمع.