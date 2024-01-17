حزب العمال البريطاني يتخلى عن سياسة الاعتراف الفوري بدولة فلسطينية وسيعترف بها عبر التفاوض

لندن – “القدس العربي”:

ذكر موقع “ميدل إيست آي” في لندن أن حزب العمال البريطاني تخلى عن سياسة الحزب بالاعتراف الفوري بالدولة الفلسطينية. وأعلن زعيم الحزب كير ستارمر رسميا التخلي عن وعد الحزب “الفوري” بالاعتراف بالدولة الفلسطينية من جانب واحد حالة الفوز بالانتخابات، ولكنه الآن سيعترف بها حالة تحققها ضمن مفاوضات حل الدولتين من إسرائيل. وأخبر ستارمر المؤتمر الثالث لحركة العمال اليهود بأنه “ملتزم بحل الدولتين” وأن الاعتراف “يجب أن يكون جزءا من عملية وجزءا مناسبا من تلك العملية” التفاوضية.

وجاء التخلي عن السياسة التي تبناها زعيم الحزب السابق جيرمي كوربن، بعد قرار اللجنة التنفيذية الوطنية للحزب في شهر تشرين الأول/أكتوبر وأكد فيه على أن الحزب “سيعمل مع الشركاء الدوليين للاعتراف بدولة فلسطينية إلى جانب إسرائيل وكجزء من جهود تفاوضية تؤدي إلى حل الدولتين”.

وقال وين ديفيد، مسؤول شؤون الشرق الأوسط في الحزب إن القرار هو تحرك من “سياسة القمصان” و”ليست عن اتخاذ حكومة العمال قرارا بالاعتراف بفلسطين، وهو أمر كبير”، مضيفا أن الموقف السابق سينظر إليه على أنه مصدر غضب لبعض الناس.

ومنذ بداية الهجوم الإسرائيلي على قطاع غزة في 7 تشرين الأول/أكتوبر، منعت فروع حزب العمال من مناقشة النزاع وأوصى الحزب الممثلين المنتخبين بأن عليهم عدم المشاركة في تظاهرات مؤيدة لفلسطين، حسب 8 ممثلين للعمال في مجلس محلي أوكسفورد. ومنع الحزب حركة التضامن مع فلسطين من وصف إسرائيل بدولة التمييز العنصري في أدبياتها أثناء مؤتمره السنوي العام الماضي. واستقال عدد من أعضاء الحزب المنتخبين احتجاجا على رفض القيادة الدعوة إلى وقف إطلاق النار.

وخالف 56 نائبا موقف القيادة ودعوا إلى إطلاق النار في مجلس العموم وذلك أثناء تصويت في تشرين الثاني/نوفمبر. وبعد رفضه المستمر للدعوة إلى وقف إطلاق النار، اعترف ستارمر بضرورة تحقيق “وقف للنار ومستدام”.