سياسة | دولي

حزب العمال البريطاني يوقف أحد نوابه عن العمل بعد اعتقاله بمزاعم اغتصاب وجرائم جنسية بحق أطفال

منذ 59 دقيقة

محكمة في لندن. أرشيف

حجم الخط
0

لندن: أوقف “حزب العمال البريطاني” الحاكم أحد نوابه عن العمل، بعد اعتقاله في ما يتعلق بتحقيق في مزاعم اغتصاب وجرائم جنسية بحق أطفال.

فقد أوقف “حزب العمال” عضوية دان نوريس (65 عاماً)، والذي تم انتخابه عضواً في البرلمان خلال الانتخابات العامة العام الماضي.

ويعني هذا الإجراء أن نوريس، ممثل شمال شرق سومرست وهانهام، لن يكون عضواً في الكتلة البرلمانية لـ “حزب العمال”، على الرغم من أنه لا يزال عضواً في مجلس العموم.

ونوريس هو أيضاً عمدة غرب إنكلترا، وهي سلطة إقليمية تشرف على قضايا مثل التخطيط والنقل في منطقة تضم بريستول وباث والمناطق الريفية المحيطة بها. وتم انتخابه لهذا المنصب عام 2017، ومن المقرر أن يتنحى عن منصبه بعد الانتخابات المحلية، في مايو/أيار.

وقال “حزب العمال” في بيان أصدره أمس السبت: “تم تعليق عضوية النائب دان نوريس فور إبلاغه باعتقاله”. وأضاف: “لا يمكننا التعليق أكثر في حين أن تحقيقات الشرطة لا تزال جارية”.

(أ ب)

كلمات مفتاحية

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

أخبار ذات صلة

القضاء القبرصي يبرّئ 5 “إسرائيليين” من تهمة اغتصاب شابة بريطانية جماعياً
1 - أبريل - 2025
الشرطة الإسرائيلية تحظر النشر حول قضية اغتصاب في تل أبيب تتعلق بمحتجزة سابقة في غزة
31 - مارس - 2025
محاكمة جراح فرنسي بتهم اغتصاب 299 شخصا معظمهم أطفال
24 - فبراير - 2025
“تايم” تختار ضحية الاغتصاب الجماعي في فرنسا جيزيل بيليكو بين “نساء العام 2025”
23 - فبراير - 2025

اشترك في قائمتنا البريدية