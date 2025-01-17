“حزب العمال الكردستاني” سيغادر سوريا إذا احتفظت “قسد” بدور قيادي

قال مسؤول في “حزب العمال الكردستاني”، أمس الخميس، إن الجماعة المسلحة ستوافق على مغادرة شمال شرق سوريا إذا احتفظت “قوات سوريا الديمقراطية”، المتحالفة مع الولايات المتحدة، بدور مهم في قيادة مشتركة هناك.

وذكر المسؤول في المكتب السياسي للحزب بشمال العراق: “أي مبادرة تؤدي إلى حكم شمال شرق سوريا تحت سيطرة قوات سوريا الديمقراطية، أو إلى أن يكون لها دور كبير في قيادة مشتركة، ستقودنا إلى الموافقة على مغادرة المنطقة”.

وتصنف تركيا والولايات المتحدة وأوروبا “حزب العمال الكردستاني” منظمة إرهابية.

ورفع الحزبُ السلاح على الدولة التركية منذ 40 عاماً، في صراع أدى إلى مقتل أكثر من 40 ألفاً.

وبعد الإطاحة بالرئيس المخلوع بشار الأسد في دمشق، الشهر الماضي، هددت أنقرة بسحق “وحدات حماية الشعب” الكردية السورية المسلحة، التي تعد جزءاً من “قوات سوريا الديمقراطية”، التي تقول تركيا إنها امتداد لـ “حزب العمال الكردستاني”.

وتقول أنقرة إنه يتعين حل “قوات سوريا الديمقراطية”، وطرد جميع الأعضاء الكبار في “حزب العمال الكردستاني” من سوريا، وإلا فإنها ستشن هجمات، ما أدى إلى مفاوضات حول مستقبل “قوات سوريا الديمقراطية”، الحليف الرئيسي للولايات المتحدة في الحرب على تنظيم “الدولة الإسلامية” في شمال شرق سوريا.

وتدعو واشنطن إلى “انتقال منظم” لحلفائها الأكراد، وقال قائد “قوات سوريا الديمقراطية” إن أي أعضاء من “حزب العمال الكردستاني” سيغادرون سوريا إذا وافقت تركيا على وقف لإطلاق النار.

وقال مسؤول “حزب العمال الكردستاني”، في بيان مكتوب، إن الحزب إذا غادر سوريا، فإنه سيواصل المراقبة عن بعد، وسيعمل ضد القوات التركية، أو يتخذ إجراءات حسبما تقتضي الحاجة.

وأضاف المسؤول: “سيتحدد مستقبل سوريا بعد العشرين من الشهر الجاري فور تولي ترامب السلطة”، في إشارة إلى تنصيب الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، يوم الاثنين القادم.

(رويترز)