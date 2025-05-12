حزب العمال الكردستاني يقرر حل نفسه وإلقاء السلاح

أنقرة: قالت وكالة فرات للأنباء المقربة من حزب العمال الكردستاني الاثنين إن الجماعة التي تخوض صراعا مع الدولة التركية منذ أكثر من 40 عاما قررت حل نفسها وإنهاء التمرد المسلح.
ومن المتوقع أن يكون لقرار الجماعة عواقب سياسية وأمنية على المنطقة، بما في ذلك في سوريا المجاورة حيث يوجد تحالف بين قوات كردية والقوات الأمريكية.
ونشرت وكالة “فرات للأنباء” ما وصفته بالبيان الختامي لمؤتمر عقده حزب العمال الكردستاني الأسبوع الماضي في شمال العراق، استجابة لدعوة وجهها الزعيم المسجون عبد الله أوجلان في فبراير/ شباط لحل الحزب.
وقالت “أعلن حزب العمال الكردستاني عن نتائج مؤتمره الثاني عشر، وقرر المؤتمر حل الهيكل التنظيمي لحزب العمال الكردستاني، وإنهاء الكفاح المسلح وجميع الأنشطة التي تتم باسم الحزب”.
من جانبه، قال متحدث حزب العدالة التنمية الحاكم في تركيا عمر تشليك، الاثنين، إن قرار تنظيم “بي كي كي” حل نفسه والتخلي عن السلاح بعد دعوة زعيمه عبد الله أوجلان، “خطوة مهمة لتحقيق هدف تركيا خالية من الإرهاب”.
واعتبر تشليك، في منشور له على منصة “إكس”، أن قرار حل حزب العمال الكردستاني نفسه وتسليم سلاحه بشكل كامل بما يؤدي إلى إغلاق جميع فروعه وامتداداته وهياكله غير القانونية سيكون “نقطة تحول حاسمة”.
وشدد على أن المؤسسات الحكومية التركية ستتابع العملية ميدانيا بدقة وتعرض مراحلها على الرئيس رجب طيب أردوغان.
ونهاية فبراير/ شباط الماضي، دعا أوجلان إلى حلّ جميع المجموعات التابعة لحزب العمال الكردستاني وإنهاء أنشطته المستمرة منذ أكثر من 40 عاما، وتصنفه تركيا وحلفاؤها الغربيون جماعة إرهابية.
(وكالات)
قرار جيد جدا…جميل أن نرى العقل يتغلب على اللاعقل…
قرار الحزب العمالي الكردي صائب وموقف وتاريخي، ينم حكمة القيادة وعقلانية القياديين.
القرار يعبر عن قراءة صحيحة وواقعية للواقع والمتغيرات في الاقليم وعبر العالم.
عالم اليوم ينشغل بالتنمية والديمقراطية، وبتجه نحو التجمعات والتكتلات ، ولا مكان فيه للكيانات الصغيرة
فهل يعتبر من لا زال يجري وراء الانفصال في منطقتنا المغاربية؟؟.
الديموقراطيه سبب كل الفتن والمصائب
في بلاد المسلمين عرب وعجم
انها قميص فصل في الغرب
وتم لبس هذا القميص ولم يستر
لا العرب ولا العجم
عندنا وحي من السماء وسهل التطبيق ويجلب الخير للجميع
نعود ونطبقه في حياتنا اليوميه
على مستوى الفرد و العائله والجماعه
وعلى مستوى الدوله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أن شاء الله خير
أود أوجه رساله الى الشيوخ
حل الحزب معناه إعادة اندماج
أفراد الحزب في الحياه المدنيه
وحرق كل ماكتبه الحزب من أفكار
وأيضا تأهيل النساء ليعدن لحياة
الامومه بدلا من التخوشن والانخراط
مع الرجال ومعروف أن المرأه المسلمه لها دول كبير في تربية الأجيال
وعلم أن عبد إلله أوجلان من اسره
محافظه وحافظ لكتاب الله
مبروك عدد ماصلي المسلمين على محمد رسول الله صلى عليه وسلم
والي تركيا اسمعو حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم
الصحيحين، عن النبي -عليه الصلاة والسلام- أنه قال: إذا التقى المسلمان بسيفهما فالقاتل، والمقتول في النار قيل يا رسول الله هذا القاتل فما شأن المقتول؟ قال: لأنه كان حريصًا على قتل صاحبه
جميعنا بشر و يجب التعايش مع بعضنا البعض.
كافي دماء و غباء و دكتاتوريته و سجون و فساد.
تفكيك الهيكل الحزبي وتوقيف نشاطاته المدنية والعسكرية شيء، والمراجعة الفكرية لخيارات أهلنا الأكراد في التمايز عن أمتهم في كيان مستقل شيء آخر تماما. بمعنى أنه خلال العقود الأربع الماضية تربى جيلان على الأقل على فكرة ليست بالضرورة صحيحة، وليس حل الحزب ببيان كاف وحدة ليصحح الأتباع نظرتهم إلى البنية الثقافية للأمة، التي دفعت بواحد منهم هو الناصر صلاح الدين ليكون قائدا فذا ورمز ملهما للأمة كلها بلا استثناء إلى يوم القيامة، وليت أحبتنا الكرد يعيدونها كرة أخرى.
قرار عقلاني واقعي
أكبر إنجاز سياسي قومي لاردوغان وحكومته بعدإنجاز القضاء على أوكار الإنقلابيين العسكر وعصاباتهم ..
وليس إنجاز لأي أحد
هذا قدر الله وجميع المعنيين شاركو في هذا العمل النافح
فاعتبروا يا أولي الألباب
ارجو من الله العلي القدير ان يحل السلام في بقاع العالم العربي والاسلام يا رب انها فرحه كبرى خبر جميل جدا الحوار الحوار الحوار هذا ما نتمناه ان شاء الله لفلسطين الحبيبه ان تستقل وان يذهب الصهاينه من حيث من حيث اتوا
على البوليساريو أن تعتبر من موقف حزب العمال الكردستاني ..و تحل نفسها ..جميع الحركات و الأحزاب الإنفصالية في العالم تفكر بالعقل و تتخلى عن الأفكار الطوباوية الشيوعية .
يشكل الاكراد 20% من سكان تركيا أي أزيد من 20مليون نسمة ولم يسمح لهم بتقرير مصيرهم وهذا دون إحتساب أكراد سوريا والعراق وإيران
ومع ذلك لم نسمع قط الدولة التي تتغنى بمساندة الشعوب لتقرير مصيرها دافعت عنهم ولو مرة واحدة مع أهمها تتبنى قضية إنفصاليين صنعتهم وعددهم لا يتعدى 70الف نسمة.لقد هزلت.