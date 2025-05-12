حزب العمال الكردستاني يقرر حل نفسه وإلقاء السلاح

أنقرة: قالت وكالة فرات للأنباء المقربة من حزب العمال الكردستاني الاثنين إن الجماعة التي تخوض صراعا مع الدولة التركية منذ أكثر من 40 عاما قررت حل نفسها وإنهاء التمرد المسلح.

ومن المتوقع أن يكون لقرار الجماعة عواقب سياسية وأمنية على المنطقة، بما في ذلك في سوريا المجاورة حيث يوجد تحالف بين قوات كردية والقوات الأمريكية.

ونشرت وكالة “فرات للأنباء” ما وصفته بالبيان الختامي لمؤتمر عقده حزب العمال الكردستاني الأسبوع الماضي في شمال العراق، استجابة لدعوة وجهها الزعيم المسجون عبد الله أوجلان في فبراير/ شباط لحل الحزب.

وقالت “أعلن حزب العمال الكردستاني عن نتائج مؤتمره الثاني عشر، وقرر المؤتمر حل الهيكل التنظيمي لحزب العمال الكردستاني، وإنهاء الكفاح المسلح وجميع الأنشطة التي تتم باسم الحزب”.

من جانبه، قال متحدث حزب العدالة التنمية الحاكم في تركيا عمر تشليك، الاثنين، إن قرار تنظيم “بي كي كي” حل نفسه والتخلي عن السلاح بعد دعوة زعيمه عبد الله أوجلان، “خطوة مهمة لتحقيق هدف تركيا خالية من الإرهاب”.

واعتبر تشليك، في منشور له على منصة “إكس”، أن قرار حل حزب العمال الكردستاني نفسه وتسليم سلاحه بشكل كامل بما يؤدي إلى إغلاق جميع فروعه وامتداداته وهياكله غير القانونية سيكون “نقطة تحول حاسمة”.

وشدد على أن المؤسسات الحكومية التركية ستتابع العملية ميدانيا بدقة وتعرض مراحلها على الرئيس رجب طيب أردوغان.

ونهاية فبراير/ شباط الماضي، دعا أوجلان إلى حلّ جميع المجموعات التابعة لحزب العمال الكردستاني وإنهاء أنشطته المستمرة منذ أكثر من 40 عاما، وتصنفه تركيا وحلفاؤها الغربيون جماعة إرهابية.

