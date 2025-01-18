حزب الله: اتفاق غزة دليل على “صمود المقاومة”

القاهرة: هنأ الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم الفلسطينيين اليوم السبت على اتفاق وقف إطلاق النار في غزة.

وقال قاسم إن الاتفاق دليل على “صمود المقاومة” ضد إسرائيل، وذلك في أول تصريحاته منذ توصل إسرائيل وحماس إلى الاتفاق يوم الأربعاء.

وقال زعيم الجماعة المسلحة اللبنانية المدعومة من إيران في كلمة “هذا الاتفاق لم يتغير عما كان مطروحا في أيار سنة 2024، ما يدل على ثبات المقاومة وأنها أخذت ما تريد ولم يستطع الإسرائيلي أن يحصل على ما يريد”.

وأضاف “مواجهة حزب الله في لبنان ساهمت في نصرة غزة والشباب المقاوم وقفوا سدا منيعا أمام التقدم على الجبهة بمواجهة أسطورية وكذلك عطل حزب الله والمقاومون هدف إسرائيل بإنهاء المقاومة في لبنان التي خرجت عزيزة مرفوعة الرأس”.

اتفقت إسرائيل وحزب الله على وقف لإطلاق النار في صراع مواز لحرب غزة في نوفمبر تشرين الثاني الماضي.

وقال متحدثا عن الاتفاق بين إسرائيل ولبنان “صبرنا على الخروقات لإعطاء فرصة للدولة اللبنانية المسؤولة عن هذا الاتفاق ومعها الرعاة الدوليون ولكن أدعوكم إلى ألا تختبروا صبرنا وأدعو الدولة اللبنانية إلى الحزم في مواجهه الخروقات التي تجاوزت المئات وهذا الأمر لا يمكن أن يستمر”.

(رويترز)