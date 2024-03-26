حزب الله: ارتفاع عدد شهدائنا في المواجهات مع إسرائيل لـ246

أعلن حزب الله، فجر الثلاثاء، استشهاد أحد عناصره في مواجهات حدودية مع الجيش الإسرائيلي جنوب لبنان، ليرتفع الإجمالي إلى 246 منذ 8 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.

ونعى الحزب في بيان مقتضب، حسين علي دبوق “أبو علي” مواليد 1994 من بلدة شبريحا جنوب لبنان، “والذي ارتقى على طريق القدس”.

وجراء هذه المواجهات، استشهد 246 عنصرا من حزب الله، و12 من حركة أمل، و12 من الجهاد الإسلامي، و13 من حماس، بالإضافة إلى 50 مدنيا لبنانيا، وجندي في الجيش وعنصر في قوى الأمن الداخلي.

وعلى وقع حرب مدمّرة تشنها إسرائيل منذ 7 أكتوبر 2023 على قطاع غزة، أدت إلى مثول تل أبيب أمام محكمة العدل الدولية بتهمة “الإبادة الجماعية”، تشهد الحدود الإسرائيلية اللبنانية منذ 8 من الشهر ذاته، تبادلا لإطلاق النار بين الجيش الإسرائيلي من جهة، وحزب الله وفصائل فلسطينية من جهة أخرى، أدّى إلى سقوط قتلى في إسرائيل أيضا.

(الأناضول)