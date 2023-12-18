“حزب الله”: استهدفنا جنودا إسرائيليين قبالة الحدود اللبنانية

بيروت: أعلن “حزب الله” اللبناني، الإثنين، أنه استهدف تجمعا لجنود وآليات إسرائيلية في محيط موقع الحمرا قبالة حدود لبنان الجنوبية “بالأسلحة المناسبة”.

وقال الحزب في بيان، إن عناصره استهدفت “تجمّعا لجنود العدو وآلياته في محيط موقع الحمرا (قبالة بلدة علما الشعب اللبنانية) بالأسلحة المناسبة”.

ولم يؤكد الحزب تحقيق إصابات بين الجنود المستهدفين، فيما لم يصدر تعليق من الجانب الإسرائيلي بشأن بيان “حزب الله” حتى الساعة 11:30 (ت.غ).

وكانت وكالة الأنباء الرسمية اللبنانية ذكرت في وقت سابق اليوم، أن القصف المدفعي الإسرائيلي تواصل على عدة بلدات حدودية جنوب لبنان، دون الإعلان عن وقوع إصابات.

وتضامنا مع قطاع غزة، يتبادل “حزب الله” وفصائل فلسطينية في لبنان مع الجيش الإسرائيلي قصفا يوميا منذ 8 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، ما أسفر عن وقوع عشرات القتلى والجرحى على طرفي الحدود.

(الأناضول)