حزب الله: استهدفنا قوات إسرائيلية كانت تستعد لمهاجمة أراض لبنانية

بيروت: قال “حزب الله” اللبناني، الاثنين، إنه صد هجوما لقوات إسرائيلية قبالة الحدود الجنوبية، كانت تنوي ضرب أهداف داخل الأراضي اللبنانية.

وذكر الحزب في بيان اطلعت عليه الأناضول، أن عناصره “تصدّوا بالأسلحة الصاروخية لقوة إسرائيلية في محيط ثكنة زرعيت، (قبالة بلدة رامية اللبنانية) كانت تتحضّر لتنفيذ عدوان داخل ‏الأراضي اللبنانية، مما أدى إلى وقوع ‏إصاباتٍ مؤكدة في صفوفها”.

من جهتها، أفادت وكالة الأنباء الرسمية اللبنانية، بأن “إسرائيل أطلقت ليلا عددا من القذائف المباشرة الثقيلة على أطراف بلدات الناقورة ووادي حامول وعلما الشعب، وعلى جبلي اللبونة والعلام في القطاع الغربي”.

كما شمل القصف بعد غروب يوم الأحد أطراف بلدات رامية ورميش وبيت ليف، وفق الوكالة.

وأوردت الوكالة اللبنانية أن “الطيران الاستطلاعي الإسرائيلي حلّق طيلة الليل الماضي وحتى صباح اليوم فوق قرى قضاءَي صور وبنت جبيل بكثافة”.

ولفتت إلى أن “الجيش الإسرائيلي استمر بإطلاق القذائف الحارقة لإشعال النار فيما تبقى من أشجار في محيط بلدتي الناقورة وعلما الشعب، بالإضافة إلى القنابل المضيئة فوق القرى الحدودية المتاخمة للخط الأزرق ليلا”.

وعلى وقع حرب مدمّرة على قطاع غزة، تشهد الحدود الإسرائيلية اللبنانية منذ 8 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، توترا وتبادلا متقطعا للنيران بين جيش الاحتلال الإسرائيلي من جهة، و”حزب الله” وفصائل فلسطينية من جهة أخرى، أدّت إلى سقوط قتلى وجرحى من الطرفين، بالإضافة إلى سقوط قتلى وجرحى في صفوف المدنيين اللبنانيين.

(الأناضول)