حزب الله: استهدفنا مواقع عسكرية إسرائيلية بعشرات الصواريخ

أعلن “حزب الله”، الأحد استهداف مقرات عسكرية إسرائيلية بعشرات صواريخ الكاتيوشا.

وقال “حزب الله”، في بيان إنه “قصف قيادة الفرقة 91 ‏المستحدث في ثكنة إييليت (شمال) بعشرات صواريخ الكاتيوشا”.

وفي بيان آخر، قال الحزب إن مقاتليه “استهدفوا المواقع العسكرية في ليمان، بدفعة من صواريخ الكاتيوشا”.

ولفت إلى أن “هجومه جاء رداً على ‏‏‌‏اعتداءات العدو الإسرائيلي على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل الآمنة وخصوصا في بلدات ‏معروب والناقورة وعيتا الشعب”.

ولم يصدر بيان عن الجيش الإسرائيلي حول بيان “حزب الله” حتى الساعة 17:15 تغ.

وفي وقت سابق الأحد، أفادت وكالة الإعلام اللبنانية الرسمية عن غارات إسرائيلية استهدفت منزلاً في بلدة الناقورة، ومنزلاً آخر في بلدة معروب، كما شن الطيران الحربي الإسرائيلي غارة على بلدة عيتا الشعب، بقضاء صور (جنوب).

(الأناضول)