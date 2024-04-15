«حزب الله» العراقي: الضربة الإيرانية لإسرائيل ضرورية لإدامة «ردع العدو»

بغداد ـ «القدس العربي»: اعتبرت كتائب «حزب الله» العراقية، عملية «الوعد الصادق» التي نفّذتها إيران ليلة السبت/ الأحد، أنها ضرورية لإدامة «ردع العدو» وفيما أكد اختراق المنظومات الدفاعية للكيان الصهيوني، وفشل دفاعات القواعد الأمريكية في العراق وسوريا عن التصدي لها، انتقدت مشاركة الأردن في إسقاط عدد من الصواريخ والطائرات المسيرة المشاركة في الهجوم الإيراني.

بيان «للكتائب» أفاد أن «العدو الصهيو- أمريكي وأتباعه لا يفقهون غير لغة السلاح لكبح طغيانهم، وكسر جبروتهم، والحد من جرائمهم بحق الشعوب، ولولاها لما تحررت أرضنا في مرحلة الاحتلال الأولى، ولما هُزمت صنيعته داعش، وبدونها لا تسترجع سيادة البلاد المستباحة». ووفق كتائب «حزب الله» المنضوية في فصائل «المقاومة الإسلامية» العراقية، فإن عملية الوعد الصادق التي أمر بتنفيذها المرشد الإيراني علي خامنئي هي «مصداق واضح لضرورة إدامة معادلة ردع العدو إزاء انتهاكاته وعدوانه لإنفاذ سياساته الإجرامية، والسعي لتركيع الشعوب الحرة».

وفيما باركت للجمهورية الإسلامية وقوى محور المقاومة والأحرار في العالم «نجاح هذه العملية بعد اختراق المنظومات الدفاعية للكيان الصهيوني، فضلا عن فشل دفاعات القواعد الأمريكية في العراق وسوريا عن التصدي لها، وهو ما يعزز التأكيد أن واحدة من وظائفها الأساسية في المنطقة دعم الكيان وجرائمه في المنطقة» أشارت إلى أن «العار سيبقى يلاحق حكام الأردن على مدى التاريخ للمشاركة في التصدي لصواريخ الاقتصاص من الصهاينة بعد ارتكابهم جريمة قصف قنصلية جمهورية إيران الإسلامية في دمشق عاصمة سوريا العربية» حسب تعبير الكتائب.

تداعيات «لا تحمد عقباها»

أما مركز «بدر» للدراسات الاستراتيجية، التابع لمنظمة «بدر» بزعامة هادي العامري، فدعا «حلفاء الكيان الصهيوني» ولاسيما أمريكا، إلى أن لا يختبروا صبر «المقاومة» والجمهورية الإسلامية طويلاً، مؤكداً أن اشتعال الحرب وتوسع مداها ستكون له تداعيات أمنية واقتصادية وسياسية لا تحمد عقباها.

وذكر المركز في بيان صحافي: «قلناها في أكثر من مناسبة. على أمريكا أن تلجم كيانها الصهيوني، فصبر الجمهورية الإسلامية الإيرانية وقوى المقاومة الإسلامية، لن يدوم طويلا».

وأضاف: «كلما تمادى الكيان الصهيوني في حربه واعتدائه وجرائمه، وكلما صعَد من عملياته وقصفه ووسعه في حربه في أكثر من جبهة، كلما جاءه الرد سريعاً سواء من الجمهورية الإسلامية أو من قوى المقاومة الإسلامية المتعددة الإمكانات والقدرة على التأثير» مبيناً أن «الكيان الصهيوني وحلفاءه الغرب يعلمون أن إيران حين ترد على قصف قنصليتها في دمشق أو استهدافها في أي مكان بصورة مباشرة، فمحيط تأثير هذا الرد وقوته لن يقف عند نقطة معينة، وإن أفعالها ذات بعد استراتيجي أمنيا واقتصاديا وسياسيا».

ودعا البيان الكيان الصهيوني إلى أن «يتعظ من التاريخ على مدى عقود، وعليه أن يتعظ كيف استطاعت قوى المقاومة في اليمن أن تعطل حركة السفن التي تنقل بضائع حربية وتجارية إلى إسرائيل. وكيف استطاعت كل قوى المقاومة أن تقوم كل يوم بعملية نوعية وهي لا تمتلك إمكانيات دولة أو نظام سياسي. فكيف الحال إذا جاء الرد من إيران نفسها هذه المرة».

وزاد: «هل تساءل نتنياهو وحلفاؤه في الداخل والخارج ماذا لو توحدت جبهات المقاومة القريبة من حدوده، ماذا لو فعلا قامت الجمهورية الاسلامية بكل أشكال الدعم لقوى المقاومة لمواجهة الكيان الصهيوني وفي كل الجبهات؟ فهذا الكيان لم ينه حماس ولا الجهاد الاسلامي في فلسطين على الرغم مما توعد به ضدهما».

السوداني وبن سلمان يتفقان على ضرورة وقف العدوان على الشعب الفلسطيني

وأشار البيان إلى أن الكيان الصهيوني «لم يستطع أن ينفذ ما كان يتوعد به ضد (حزب الله) وأنه سيحول جنوب لبنان الى غزة ثانية، هل استطاع أن يفعل ذلك؟ كلا لم يستطع أنه يصدر كلامه وتهديداته للاستهلاك الداخلي، وحتى في الداخل الصهيوني أصبح لا يؤثر، وقرابة أكثر من 200 ألف مستوطن يسكنون في منطق قرب الحدود من لبنان تركوا منازلهم ولا يستطيعون العودة اليها خوفاً من عمليات عسكرية نوعية يقوم بها «حزب الله» في أي لحظة».

ودعا المركز حلفاء الكيان الصهيوني- لاسيما أمريكا- إلى أن «لا يختبروا صبر المقاومة والجمهورية الإسلامية طويلاً، وعلى أمريكا أن تلجم هذا الكيان وتلجم تماديه، لأن مصالحها هي الأخرى ستكون مهددة وبقاء إجرام الكيان الصهيوني يعني بقاء عدم الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط، وهذه الحالة من دون شك لا تنفع أمريكا ولا أي دولة حليفة لها، وعلى تلك الدول أن تعي أن تحقيق الاستقرار الامني والسياسي في منطقة الشرق الاوسط يكمن في وقف الجرائم الصهيونية ضد الشعب الفلسطيني ووقف الاعتداءات والقصف في سوريا او لبنان او غيرها من الدول».

وأكد أن «اشتعال الحرب وتوسع مداها سيكون له تداعيات أمنية واقتصادية وسياسية لا تحمد عقباها، ولن تكون مصالح أي دولة حتى البعيدة عن الشرق الاوسط بمنأى عن التهديد والتأثر».

يتزامن ذلك مع اتفاق رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، وولي العهد السعودي محمد بن سلمان، على ضرورة وقف الحرب الدائرة في قطاع غزّة.

وتلقى اتصالاً هاتفياً من بن سلمان، وهو في مقر إقامته في العاصمة الأمريكية واشنطن، تلبية لدعوة الرئيس الأمريكي جو بايدن.

وحسب بيان لمكتب السوداني، فإن المباحثات الهاتفية تضمّنت «تطورات الأوضاع الأمنية في المنطقة، ومجمل انعكاساتها على الاستقرار الإقليمي والدولي» فضلاً عن «تبادل وجهات النظر، والبحث المشترك في سبل تجنيب المنطقة اتساع الصراع، والجهود المبذولة لدفع مخاطر التصعيد».

واتفق الجانبان على أهمية «بذل ما يلزم من خطوات لمنع تفاقم الأوضاع، وضرورة وقف العدوان على شعبنا الفلسطيني في غزّة».

طهران تتوعد

وفي العاصمة بغداد، حذر السفير الإيراني في العراق محمد كاظم آل صادق، إسرائيل، من أي «مغامرة جديدة» مشيراً إلى أنها ستقابل بـ«رد فعل أقسى» حسب وصفه.

وكتب في «تدوينة» له يقول: «كان هدفنا من الهجوم على الأراضي المحتلة، هو معاقبة الكيان الصهيوني ومنع تكرار أعماله غير الشرعية والمحرومة دولياً». وأضاف: «ستقابل أي مغامرة جديدة برد فعل أقسى».

حق طبيعي

واستمراراً لردود الفعل العراقية على العملية الإيرانية، كتب النائب حسن سالم، عن كتلة «الصادقون» التابعة لحركة «عصائب أهل الحق» بزعامة قيس الخزعلي، في «تدوينة» يقول: «(الوعد الصادق) شرف لكل الأحرار والمستضعفين في العالم وهي صفعة تأديبية للكيان الصهيوني» مبيناً أن «هذه العملية كانت تعبر عن قيم وأخلاق وشرف الجهاد للجمهورية الإسلامية ومحور المقاومة، حيث لم يستهدف أي مدني من هذا الكيان الصهيوني البربري الزائل الذي قتل الأطفال والنساء وقصف المستشفيات والبيوت في غزة، إنما كانت لأهداف محددة أدخلت السرور للمحبين والشرفاء وأغاظت الأعداء والمبغضين».

في حين، أكد رئيس مجلس النواب بالنيابة، محسن المندلاوي، أن الرد الإيراني على استهداف القنصلية حق طبيعي ومشروع كفلته القوانين والشرائع الدولية.

وقال في بيان إن «رد الجمهورية الإسلامية الإيرانية على استهداف قنصليتها في العاصمة السورية دمشق، حق طبيعي ومشروع كفلته القوانين والشرائع الدولية» مبيناً أن «الكيان الصهيوني تمادى كثيراً في انتهاكه لهذه المواثيق، وتخطى حدوده من خلال تجاوزه السافر لسيادة عدد من دول المنطقة، حتى وصل الأمر به إلى الاعتداء على البعثات الدبلوماسية، وكان لزاماً لجمه وردعه وعدم السماح بتماديه أكثر من ذلك».

وأضاف، أنه «في الوقت الذي نبارك ونشيد بالعملية الإيرانية في عمق الأراضي الفلسطينية المحتلة، والتي جاءت رداً على استهداف قنصليتها في دمشق من قبل الكيان الصهيوني، نؤكد ان من حق الشعوب العربية والإسلامية الدفاع عن نفسها ومصالحها بوجه اعتداءات قوات الاحتلال، وندعوها لاستمرار دعمها وإسنادها للمقاومة والشعب الفلسطيني وحقه في تقرير مصيره وإنشاء دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف».

وجدد رئيس مجلس النواب بالنيابة، إدانته واستنكاره لـ«جرائم الإبادة الصهيونية بحق نساء وأطفال وشيوخ فلسطين، واستهدافه المستمر للمستشفيات والمدارس والبنى التحتية والتجمعات المدنية، ومنعه ادخال المساعدات إلى قطاع العزة والكرامة» مبيناً أن «طوفان الأقصى كان خطوة مفصلية ونقلة نوعية في تاريخ الصراع مع المحتل، وان الشعوب الحرة لن تقف مكتوفة الأيدي تجاه ما يجري من جرائم».

وطالب، المجتمع الدولي بـ«إيقاف الهمجية الصهيونية وإلزام المحتل باحترام القوانين لنزع فتيل الحرب الكبرى».

وقبل ذلك، أكد المندلاوي والأمين العام لـ«عصائب أهل الحق» قيس الخزعلي، ضرورة مواصلة دعم حق الشعب الفلسطيني في الدفاع عن نفسه أمام اعتداءات سلطات الاحتلال.

جاء ذلك خلال لقائه الخزعلي، وبحث الأوضاع العامة وتطورات المشهد السياسي في البلاد والمنطقة، لا سيما الرد الإيراني وتداعياته على مستقبل الكيان المحتل، حسب بيان لمكتبه.

وجدد الطرفان التأكيد على «دعم حق الشعوب العربية والإسلامية في الدفاع عن نفسها بوجه الكيان المحتل، فضلا عن مواصلة تقديم الإسناد اللازم لشعب فلسطين حتى نيل كامل حقوقه المشروعة وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف».