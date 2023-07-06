حزب الله العراقي يتعهد ببذل جهد مضاعف للعثور على “الأسيرة الصهيونية” المختفية

بغداد: أعلن أبو علي العسكري المتحدث باسم كتائب حزب الله العراقي، الخميس، أن حزب الله سيبذل جهدا مضاعفا للوقوف على مصير الأسيرة أو الأسرى الصهاينة في بغداد خدمة للصالح العام.

وقال أبو علي العسكري في تغريدة له على حسابه الشخصى على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” إننا “نعمل على معرفة المزيد عن نوايا العصابة الإجرامية ومن يقوم بتسهيل تحركاتهم في بلد يحظر ويجرم التعامل معهم.

وذكر أن ” اعتراف رئيس وزراء الكيان الصهيوني بوجود عنصر أمني إسرائيلي أسير في العراق مؤشر خطير للغاية يجب الوقوف عنده والتعامل معه بدقة وحزم وعلى الأجهزة الأمنية المختصة كشف الشبكات المرتبطة بهذا الكيان تقديمها للعدالة “.

وتأتي تصريحات المتحدث العراقي بعد إعلان رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو عن اختطاف الإسرائيلية إليزابيث تسوركوف من قبل مليشيات مسلحة في العراق.

ولم تصدر الحكومة العراقية أي إيضاحات حول مصير تسوركوف.

لكن وسائل إعلام عراقية تتحدث عن أن إليزابيث تسوركوف اختفت في العراق في شهر آذار /مارس الماضي بعد دخولها البلاد بجواز سفر روسي لأغراض إعداد دراسات بحثية.

(د ب أ)