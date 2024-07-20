حزب الله وحركة حماس يدينان “العدوان الإسرائيلي على اليمن”

صنعاء- “القدس العربي”: أدانت حركات مقاومة لبنانية وفلسطينية، العدوان الإسرائيلي على اليمن، مساء السبت، من خلال تنفيذ غارات جوية استهدفت خزانات وقود بميناء الحديدة ومحطة كهرباء رأس كثيب هناك؛ ما أسفر على اشتعال نيران شديدة وسقوط ضحايا من المدنيين، وإلحاق أضرارًا جسيمة في الأعيان المدنية.

قال حزب الله اللبناني إن “الخطوة الحمقاء التي أقدم عليها العدو الصهيوني بالعدوان على اليمن هي إيذان بمرحلة ‏جديدة ‏وخطيرة من المواجهة بالغة الأهمية على مستوى المنطقة برمتها”.

وأكدَّ في بيان، وقوفه بقوة “إلى جانب الشعب اليمني في الدفاع عن نفسه وسيادته وموقفه البطولي والتاريخي إلى جانب فلسطين وشعبها ومقاومتها”.

وقال: “إن العدوان الصهيوني الغادر على اليمن وبالحماية والدعم الأمريكي التام هو استكمالٌ ‌‏للعدوان الأمريكي البريطاني على اليمن وللحصار المتواصل والمستمر من سنوات طويلة، ‌‏وهو تأكيدٌ لا لبس فيه عن الأهمية القصوى لجبهات الإسناد في كل المنطقة ودورها ‌‏العظيم في الدفاع عن الشعب الفلسطيني”.

وأضاف: “إننا على ثقة تامة أن العدوان لن يفت في ‌‏عضد هذا الشعب وقيادته بل سوف يزيده قوة وعزيمة ومضياً في هذا الطريق الشاق ‌‏والدامي والموصل بشكل حتمي إلى انتصار المقاومة”.‏

وقال: “إن لدينا الثقة ‏الكاملة ‏بأن القيادة اليمنية بما تمتلك من معرفة وشجاعة وقوة قادرة على اتخاذ الخطوات ‏المناسبة ‏والضرورية لِردع هذا العدو وحلفائه الاقليميين والدوليين”.

وتابع: “نتقدم من الشعب اليمني الحر والشريف، شعب الإباء ورفض الضيم، ومن قيادته الشجاعة ‌‏والحكيمة ومن عوائل الشهداء والجرحى بأسمى آيات العزاء بالشهداء الأبرار الذين سقطوا ‌‏على طريق القدس انتصاراً لشعبنا الفلسطيني المظلوم واسناداً لمقاومته الشريفة ‌‏والصامدة”.‏

فيما أدانت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) “العدوان الإسرائيلي الغاشم على سيادة الجمهورية اليمنية، واستهداف منشآت نفطية ومدنية منها الميناء ومحطة الكهرباء في الحديدة”.

واعتبرت الحركة في بيان “الاعتداء الإسرائيلي على المنشآت والأعيان المدنية في الحديدة، والذي نتج عنه شهداء وجرحى مدنيين، عربدة صهيونية وتصعيداً خطيراً، في محاولة يائسة لثَنْيِ قوى المقاومة الحرّة في الأمة، عن أداء واجبها المقدس نحو القدس والشعب الفلسطيني المظلوم الذي يتعرض لحرب إبادة نازية”.

وحمّلت “الاحتلال الصهيوني النازي، والإدارة الأمريكية المسؤولية الكاملة عن التصعيد الذي تشهده المنطقة باستمرارها منح الاحتلال الغطاء السياسي والدعم العسكري المفتوح لارتكاب أفظع الجرائم والانتهاكات لكافة القوانين الدولية”.

ودعت “كافة الدول والأمة العربية والإسلامية، إلى إدانة هذا العدوان الفاشي، وحشد الطاقات والانخراط في مواجهة هذا الكيان الصهيوني الغاصب، حتى دحره عن أرض فلسطين، والأراضي العربية المحتلة، وحماية المقدسات، وفي مقدمتها المسجد الأقصى المبارك”.

كما أدانت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين “بأشد العبارات العدوان الصهيوني الجبان الذي استهدف ميناء الحديدة في اليمن”.. مؤكدة “أن هذا العدوان لن يمر دون ردٍ قاسٍ ورادع”.

وقالت الجبهة في بيان: “ننعي بكل فخر واعتزاز شهداء العدوان، متمنين الشفاء العاجل للجرحى، ومعربين عن تضامننا الكامل مع الشعب اليمني الصامد في وجه هذا العدوان الغاشم، الذي يجري بتنسيقٍ مع الولايات المتحدة الأمريكية، وتواطؤ بعض الدول العربية التي خانت القضية الفلسطينية، وفتحت أجواءها للطيران الصهيوني لتنفيذ ضرباته الجبانة”.

وأضافت: “إن الكيان الصهيوني بعدوانه على اليمن قد أخطأ في تقديراته عندما اعتقد أن هذا العدوان سيمر دون عقاب، فهذا العدو الجبان والغادر حتماً سيدفع ثمناً باهظاً، وسيتلقى في الساعات القادمة ضربات موجعة تلقنه درساً لن ينساه ليس فقط من الجيش اليمني، إنما من فصائل محور المقاومة وجبهات الإسناد”.