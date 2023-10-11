حزب الله اللبناني يحمل أمريكا مسؤولية القتل والمجازر بحق الفلسطينيين

بيروت: حمل “حزب الله” اللبناني اليوم الأربعاء الولايات المتحدة المسؤولية الكاملة عن القتل والإجرام والحصار وتدمير المنازل والبيوت والمجازر المروعة بحق المدنيين العزل من الأطفال والنساء والشيوخ الفلسطينيين.

وطالب الحزب فى بيان اليوم جماهير “أمتنا العربية والإسلامية التي تعرف الحقيقة البشعة لأمريكا وعدوانها على شعوب أمتنا في العراق وسوريا وأفغانستان، أن تدين التدخل الأمريكي وشركائه الدوليين والإقليميين وفضح هذا التدخل على كافة المستويات السياسية والشعبية والإعلامية والقانونية وفي شتى المحافل والتجمعات الإقليمية والدولية”.

وأشار إلى أن “إرسال حاملات الطائرات إلى المنطقة بهدف رفع معنويات العدو وجنوده المحبطين تكشف عن ضعف الآلة العسكرية الصهيونية رغم ما ترتكبه من جرائم ومجازر، وبالتالي حاجتها إلى الدعم الخارجي المتواصل لمد هذا الكيان الغاصب المؤقت بأسباب الحياة”، مؤكدا أن “هذه الخطوة لن تخيف شعوب أمتنا ولا فصائل المقاومة المستعدة للمواجهة حتى تحقيق النصر النهائي والتحرير الكامل”.

يذكر أن كتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية “حماس” أطلقت من غزة صباح السبت الماضي عملية عسكرية ممتدة، أطلقت عليها اسم عملية “طوفان الأقصى”، لا تزال مستمرة حتى اليوم. وأسفرت العملية عن مقتل وجرح وخطف مئات الإسرائيليين.

وأعلنت إسرائيل الحرب على قطاع غزة، إثر عملية حماس بعملية أطلقت عليها اسم” السيوف الحديدية”.

(د ب أ)