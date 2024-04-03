حزب الله اللبناني يستهدف تمركز قيادة سرية إسرائيلية بالصواريخ

بيروت: أكد حزب الله اللبناني، اليوم الأربعاء، استهداف تمركز ‏قيادة سرية إسرائيلية بالأسلحة الصاروخية، فيما أعلن عن استشهاد أحد عناصره بمواجهات مع جيش الاحتلال جنوب لبنان.

وقال حزب الله، في بيان صحافي: “‏استهدف ‌‌‌‏مجاهدو ‏المقاومة الإسلامية صباح اليوم تمركز قيادة سرية خلف ثكنة برانيت بالأسلحة الصاروخية”.

وأعلن الحزب أن عناصره استهدفوا موقع “‏الراهب” الإسرائيلي وجنوداً إسرائيليين في محيطه بالأسلحة الصاروخية.

وأطلقت القوات الإسرائيلية عدداً من قذائف المدفعية الثقيلة على أطراف بلدات “الناقورة” وجبل “اللبونة” و”علما الشعب” و”الضهيرة” وأودية محيطة ببلدات “شيحين” و”طيرحرفا”، بحسب ما أعلنت “الوكالة الوطنية للإعلام” اللبنانية الرسمية.

وترافق القصف مع تحليق كثيف للطيران الاستطلاعي فوق قرى قضاءي “صور” و”بنت جبيل” في جنوب لبنان.

وقصفت المدفعية الإسرائيلية اليوم نحو 60 قذيفة فوسفورية و20 قذيفة مدفعية ثقيلة وأطلقت الدبابات قرابة 20 قذيفة مباشرة على بلدة “عيتا الشعب” في جنوب لبنان. كما قصفت بلدة “رامية” الجنوبية بخمس قذائف فوسفورية، بحسب ما أعلنت قناة “المنار” المحلية التابعة لـ “حزب الله”.

وحلّق الطيران الاستطلاعي الإسرائيلي طوال الليل فوق قرى القطاعين الغربي والأوسط، بالتزامن مع إطلاق قوات الاحتلال القنابل الضوئية فوق القرى الحدودية المتاخمة للخط الأزرق.

ومن جانب آخر، أعلن حزب الله، الأربعاء، استشهاد أحد عناصره بمواجهات مع جيش الاحتلال الإسرائيلي جنوب لبنان، ما يرفع حصيلة قتلاه إلى 265 منذ بدء المواجهات الحدودية في 8 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.

ونعى الحزب في بيان “حسن إبراهيم علول، من بلدة السكسكية في جنوب لبنان، والذي ارتقى شهيداً على طريق القدس”.

والثلاثاء، أعلن الحزب تنفيذه عمليتين عسكريتين ضد تجمع لجنود بموقع المالكية شمال إسرائيل، عقب توعده بالانتقام لمقتل 7 من قادة وأعضاء الحرس الثوري الإيراني في غارة إسرائيلية على مبنى قنصلية طهران في العاصمة السورية دمشق، الاثنين.

وجراء المواجهات بين حزب الله وإسرائيل، استشهد 265 عنصرا من حزب الله، و14 من حركة أمل، و12 من الجهاد الإسلامي، و13 من حماس، بالإضافة إلى 60 مدنيا لبنانيا وجندي في الجيش وعنصر في قوى الأمن الداخلي، بينما تقول سلطات الاحتلال إن 18 مدنيا وجنديا إسرائيليا قتلوا في هجمات حزب الله.

وعلى وقع حرب مدمّرة تشنها إسرائيل منذ 7 أكتوبر الماضي على قطاع غزة، أدت إلى مثول تل أبيب أمام محكمة العدل الدولية بتهمة “الإبادة الجماعية”، تشهد الحدود الإسرائيلية اللبنانية منذ 8 من الشهر ذاته، تبادلا لإطلاق النار بين الجيش الإسرائيلي من جهة، وحزب الله وفصائل فلسطينية من جهة أخرى، أدّى إلى سقوط قتلى وجرحى على طرفي الحدود.

(وكالات)