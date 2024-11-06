سياسة | عربي

جيش الاحتلال الإسرائيلي: حزب الله أطلق نحو 120 مقذوفا عبر الحدود- (فيديو)

6 - نوفمبر - 2024

تل ابيب: أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي الأربعاء أن حزب الله اللبناني أطلق نحو 120 مقذوفا عبر الحدود، فيما سمعت أصوات اعتراضات لتلك المقذوفات في أجواء تل أبيب.

وقال جيش الاحتلال بعد انطلاق صفارات الإنذار في شمال ووسط الأراضي الفلسطينية المحتلة .

وفي وقت سابق اليوم أعلن حزب الله اللبناني اليوم الأربعاء استهداف قاعدة تسرفين الإسرائيلية بالقرب من مطار بن غوريون جنوب تل أبيب.

وقال حزب الله ، في بيان صحافي ، :”استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية اليوم قاعدة تسرفين (التي تحتوي على كليات تدريب عسكرية) بالقرب من مطار بن غوريون جنوب تل أبيب بصلية من الصواريخ النوعية”.
وأضاف أن ذلك يأتي “دعما لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادا لمقاومته الباسلة والشريفة، ودفاعا عن لبنان وشعبه، وفي إطار سلسلة عمليات خيبر، وبنداء لبيك يا نصر الله”.
وأعلن حزب الله ، في بيانات منفصلة سابقة ، أن عناصره استهدفوا صباح اليوم مستوطنات سعسع وكريات شمونة وكفرسولد وقاعدة راوية الإسرائيلية في الجولان بصليات صاروخية ، كما استهدفوا دبابة ميركافا ومنزلا يتحصن فيه جنود إسرائيليون في مستوطنة المطلة بصاروخين موجهين.
( وكالات)

  1. يقول فصل الخطاب:
    نوفمبر 6, 2024 الساعة 2:14 م

    حيا الله أحرار حزب الله اللبناني الشرفاء الأحرار الشجعان الذين سيقهرون الحلف الصهيو صليبي الأمريكي البريطاني الغربي الحاقد الغادر الجبان الذي يعيث سفكا بدماء شعوب الشرق الأوسط التعيس يا بئيس منذ 1948 وهم ينشرون الحروب و الدمار في العراق وسوريا واليمن وفلسطين ✌️🇱🇧🇮🇷🇵🇸💪🚀🐒🚀

