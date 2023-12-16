“حزب الله” اللبناني يستهدف قوة مشاة إسرائيلية بصاروخ موجه

يتصاعد الدخان في أعقاب الغارات الإسرائيلية على مجدل زون بجنوب لبنان في 15 ديسمبر 2023- ا ف ب

بيروت: أعلن “حزب الله” اللبناني، اليوم السبت، استهداف قوة مشاة إسرائيلية بصاروخ موجه.

وقال “حزب الله”، في بيانات منفصلة: “دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة، وإسنادًا لمقاومته الباسلة ‌‌‏والشريفة، استهدف ‏مجاهدو المقاومة الإسلامية، صباح اليوم، دشمة تحصن بها جنود ‏للاحتلال الإسرئيلي في موقع بركة ريشا بصاروخ موجّه، ما أدى إلى سقوطهم بين قتيل وجريح”.

وأشار إلى أن ‏”مجاهدي المقاومة الإسلامية استهدفوا أيضاً قوة مشاة ‏إسرائيلية في محيط موقع بركة ريشا بالأسلحة المناسبة، وحققوا فيها إصابات مؤكدة”.‏

وأفادت “الوكالة الوطنية للإعلام” اللبنانية الرسمية بتعرّض وادي حسن، الواقع ما بين بلدتي مجدل زون والجبين، لقصف مدفعي إسرائيلي.

وأغار الطيران الحربي الإسرائيلي، ليل أمس الجمعة، على منطقة المشاع، بين بلدتي المنصوري ومجدل زون، وعلى أطراف بلدة الناقورة وجبل اللبونة، جنوب لبنان.

وأطلق الطيران المسيّر الإسرائيلي صاروخ جو أرض استهدف محيط بلدة “عيتا الشعب” الحدودية الجنوبية.

وقصفت المدفعية الإسرائيلية، ليل أمس، أطراف معظم بلدات القطاعين الغربي والأوسط المتاخمة للخط الأزرق جنوب لبنان.

وتشهد المناطق الحدودية جنوب لبنان توتراً أمنياً، وتبادلاً لإطلاق النار بين الجيش الإسرائيلي وعناصر تابعة للمقاومة الإسلامية في لبنان، منذ الثامن من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، بعد إعلان إسرائيل الحرب على غزة.

( د ب أ )