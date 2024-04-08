حزب الله اللبناني يستهدف موقعا بحريا إسرائيليا بمسيرة انقضاضية

بيروت: أعلن ” حزب الله” اللبناني ، اليوم الإثنين ، استهداف موقع “رأس الناقورة” الإسرائيلي البحري بمسيرة انقضاضية.

وقال حزب الله ، في بيان صحافي ، إن “‏المقاومة الإسلامية شنت ظهر اليوم هجوما جويا بمسيرة انقضاضية على موقع رأس الناقورة البحري وأصابت هدفها ‏بدقة”.

واستهدفت غارة جوية للاحتلال الإسرائيلي حي “المسلخ” في بلدة الخيام” في جنوب لبنان، بالتزامن مع قصف مدفعي استهدف المكان نفسه، وقصفت مدفعية الاحتلال أطراف بلدة “ميس الجبل” وسهل مرجعيون في جنوب لبنان ، بحسب ما أعلنت ” الوكالة الوطنية للإعلام” اللبنانية الرسمية.

وفجر اليوم استهدف الطيران الحربي للاحتلال الإسرائيلي منزلا في بلدة “كفركلا” بصاروخين دون وقوع إصابات.

ونعت المقاومة الإسلامية في لبنان اثنين من عناصرها ليرتفع عدد الذين سقطوا “على طريق القدس” إلى 312 شهيدا .

وتشهد المناطق الحدودية في جنوب لبنان توتراً أمنياً، وتبادلاً لإطلاق النار بين جيش الاحتلال الإسرائيلي وعناصر تابعة للمقاومة الإسلامية في لبنان، منذ الثامن من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي بعد إعلان جيش الاحتلال الإسرائيلي الحرب على غزة.‏

( وكالات)