“حزب الله” اللبناني يسحب 1500 عنصرًا من سوريا

إدلب: أفادت مصادر محلية في سوريا، أن “حزب الله” اللبناني سحب نحو 1500 من عناصره الموجودة ضمن صفوف جيش النظام السوري.

وقالت المصادر الأربعاء، إن الحزب استدعى عناصره من مناطق مختلفة من سوريا في غضون الأسبوعين الأخيرين.

وأشارت أن عناصر الحزب انسحبت من اللواء 46 بريف حلب الغربي ومن مدينة سراقب وقراطين شرق محافظة إدلب، ومن مناطق معرة النعمان وخان شيخون وكفر رومة وكفرنبل وحزارين جنوب إدلب.

وانتقلت العناصر أولاً إلى منطقة القصير جنوب غرب محافظة حمص ومنها إلى لبنان، بحسب المصادر.

وأكدت المصادر انتشار عناصر من المجموعات المدعومة من إيران ولواءي فاطميون والباقر الأفغانية في الأماكن التي انسحب منها عناصر “حزب الله”.

وجاء قرار الحزب عقب الاشتباكات المتبادلة بين عناصره في جنوب لبنان وجيش الاحتلال الإسرائيلي على الحدود الجنوبية منذ 8 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.



وتأتي الاشتباكات على وقع حرب تشنها إسرائيل على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر دمرت خلالها أحياء سكنية على رؤوس ساكنيها، حيث استشهد فيها أكثر من 10 آلاف و569 فلسطينيا، بينهم 4324 طفلا و2823 سيدة، بحسب مصادر رسمية.

(وكالات)