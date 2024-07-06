حزب الله اللبناني يشن هجوما بمسيرات انقضاضية على مربض مدفعية إسرائيلي.. واندلاع حريق في الجليل

بيروت: أعلن حزب الله اللبناني السبت شن هجوم بمسيرات انقضاضية على مربض مدفعية إسرائيلي في بيت هيلل.

وقال الحزب، في بيان صحافي أوردته الوكالة الوطنية للإعلام: “شن مجاهدو المقاومة الإسلامية اليوم هجوما جويا بسرب من المسيرات الانقضاضية على مربض المدفعية التابع للكتيبة 403 التابع للفرقة 91 في بيت هيلل الذي اعتدى بالأمس على قرانا وأهلنا، وأصابت أهدافها بدقة مما أدى إلى اشتعال النيران فيها”.

واندلع حريق في منطقة بيت هيلل شمال إسرائيل، السبت، جراء سقوط طائرتين مسيرتين أُطلقتا من لبنان.

وقال جيش الاحتلال في بيان نشره عبر حسابه على منصة “إكس”: “تم رصد هدفين جويين مشبوهين انطلاقا من الأراضي اللبنانية وسقطا في منطقة مفتوحة في منطقة بيت هيلل، دون وقوع إصابات”.

وأوضحت صحيفة “يديعوت أحرونوت” العبرية، أن فرق الإطفاء بدأت إخماد حريق اندلع في منطقة زراعية جنوب بيت هيلل في منطقة “إصبع الجليل”، جراء سقوط المسيرتين.

وفي بيان آخر، قال جيش الاحتلال: “إثر تفعيل الإنذارات من تسلل طائرات مسيرة معادية إلى شمال البلاد، تمكنت دفاعاتنا الجوية من اعتراض هدف جوي مشبوه أُطلق من الأراضي اللبنانية، دون وقوع إصابات”.

فيما قال في بيان آخر: “بعد الإنذار الذي تم تفعيله في منطقة كريات شمونة قبل قليل، تمكنت دفاعاتنا الجوية من اعتراض هدف جوي مشبوه أُطلق من لبنان، دون وقوع إصابات”.

ويستخدم جيش الاحتلال الإسرائيلي مصطلح “هدف جوي مشبوه” للإشارة إلى الطائرات المسيرة.

وفي الأسابيع الأخيرة، تصاعدت المواجهات بين تل أبيب و”حزب الله”، ما أثار مخاوف من اندلاع حرب شاملة، لا سيما مع إقرار جيش الاحتلال الإسرائيلي خططا عملياتية لـ”هجوم واسع” على لبنان.

وتتبادل فصائل لبنانية وفلسطينية في لبنان، أبرزها “حزب الله”، مع جيش الاحتلال الإسرائيلي منذ 8 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي قصفا يوميا عبر “الخط الأزرق” الفاصل، خلف مئات بين قتل وجريح معظمهم بالجانب اللبناني.

وترهن هذه الفصائل وقف القصف بإنهاء إسرائيل حرب تشنها بدعم أمريكي على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر، خلفت أكثر من 125 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وأكثر من 10 آلاف مفقود.

(وكالات)