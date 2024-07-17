حزب الله اللبناني يطلق عشرات الصواريخ على شمال إسرائيل خلال الليل

بيروت: أطلق حزب الله اللبناني وابلا من الصواريخ على شمال إسرائيل خلال الليلة الماضية، وسط تصاعد التوترات على الحدود اللبنانية الإسرائيلية.

وقال حزب الله إنه أطلق عشرات الصواريخ ردا على الهجمات الإسرائيلية بطائرات بدون طيار يوم الثلاثاء، والتي أسفرت عن مقتل خمسة سوريين، من بينهم ثلاثة أطفال، وفقا لوسائل إعلام رسمية.

وذكرت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية أن الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 5 و10 سنوات قتلوا في بلدة أم التوت.

وقالت الوكالة إن رجلين قتلا أيضا في غارة إسرائيلية بطائرة بدون طيار على دراجة نارية في جنوب لبنان.

وقال الجيش الإسرائيلي في منشور على منصة إكس للتواصل الاجتماعي إن حزب الله أطلق أكثر من 50 قذيفة باتجاه إسرائيل.

ولم يبلغ الجيش الإسرائيلي عن وقوع إصابات، وذكر أنه تم اعتراض بعض الصواريخ، بينما سقط البعض الآخر في أرض مفتوحة.

وردا على ذلك، قصف الطيران الحربي الإسرائيلي مواقع لحزب الله في جنوب لبنان، حسبما أعلن الجيش مساء الثلاثاء.

(د ب أ)