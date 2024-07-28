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حزب الله اللبناني يعلن إحراق تموضع لجنود الاحتلال في المنارة- (فيديو)

منذ 28 دقيقة

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بيروت: أعلن حزب الله اللبناني الأحد إحراق تموضع لجنود إسرائيليين وإصابة من فيه في مستعمرة المنارة.

وقال الحزب في بيان أوردته “الوكالة الوطنية للإعلام”، إنه “دعما لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادا لمقاومته الباسلة والشريفة، وردا على اعتداءات العدو على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل الآمنة، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية اليوم تموضعا لجنود العدو الإسرائيلي في مستعمرة المنارة، بالأسلحة المناسبة وأصابوه إصابة مباشرة ما أدى إلى احتراقه وإصابة من فيه”.

وتشهد المناطق الحدودية في جنوب لبنان تبادلا لإطلاق النار بين جيش الاحتلال الإسرائيلي وعناصر تابعة للمقاومة الإسلامية في لبنان، منذ الثامن من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي بعد إعلان إسرائيل الحرب على غزة، وإعلان حزب الله مساندة غزة.

(د ب أ)

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