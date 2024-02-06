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حزب الله اللبناني يعلن استهداف “ثكنة” إسرائيلية بصواريخ

منذ ساعة واحدة

دخان يتصاعد من مستوطنة إسرائيلية على الحدود مع لبنان بعد استهدافها بصواريخ حزب الله

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بيروت: أعلن حزب الله اللبناني، اليوم الثلاثاء ، استهداف ثكنة إسرائيلية بصاروخين وإصابتها بشكل مباشر .

وذكرت قناة “المنار” التابعة لحزب الله اليوم أن “مجاهدي المقاومة الإسلامية استهدفوا ثكنة ‏راميم بصاروخي بركان وأصابوها إصابةً مباشرة”.

وأفادت “الوكالة الوطنية للاعلام” بأن “الطيران المعادي  أغار فجرا، على منزل مؤلف من طابقين في منطقة طوفا جنوب شرق بلدة ميس الجبل، ما أدى الى تدميره بشكل كامل، من دون تسجيل اصابات”.

وتشهد المناطق الحدودية جنوب لبنان توتراً أمنياً، وتبادلاً لإطلاق النار بين الجيش الإسرائيلي وعناصر تابعة  للمقاومة الإسلامية في لبنان، منذ الثامن من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي بعد إعلان إسرائيل الحرب على غزة ردا على هجمات الحركة على جنوب إسرائيل.

( د ب أ )

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