حزب الله اللبناني يعلن استهداف منصتين للقبة الحديدية الإسرائيلية- (فيديو)

بيروت: أعلن حزب الله اللبناني، اليوم السبت، استهداف منصتين للقبة الحديدية الإسرائيلية ‏بمسيرتين انقضاضيتين.

وقال الحزب، في بيان صحافي، إن ‏”مجاهدي ‏المقاومة الإسلامية شنوا ظهر اليوم هجومًا جويًا ‏بمسيرتين انقضاضيتين على منصتين للقبة الحديدية في موقع “كفار بلوم” للدفاع الجوي وأصابت ‏أهدافها بدقة”.

وأشار الحزب إلى استهداف التجهيزات التجسسية في موقع الرادار في مزارع شبعا بالأسلحة المناسبة وأصابتها بصورة مباشرة.

استهداف موقع الرادار التابع للاحتلال في مزارع شبعا المحتلة #جنوب_لبنان pic.twitter.com/hjYKtD7sEg — مصدر مسؤول (@fouadkhreiss) March 23, 2024

وذكرت “الوكالة الوطنية للإعلام” أن أطراف بلدتي عيتا الشعب ورامية تعرضتا لقصف مدفعي مباشر من مواقع العدو المتاخمة للخط الأزرق في القطاع الأوسط”.

وتشهد المناطق الحدودية جنوب لبنان توتراً أمنياً، وتبادلاً لإطلاق النار بين جيش الاحتلال الإسرائيلي وعناصر تابعة للمقاومة الإسلامية في لبنان، منذ الثامن من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي بعد إعلان إسرائيل الحرب على غزة.‏

(د ب أ)