حزب الله اللبناني يعلن قصف موقع إسرائيلي وإصابته بشكل مباشر

بيروت: أعلن حزب الله اللبناني، اليوم السبت، استهداف موقع “العاصي” الإسرائيلي بالأسلحة المناسبة وإصابته بشكل مباشر.

وقال حزب الله، في بيان صحافي: “دعما لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادا لمقاومته الباسلة ‌‌‌‏والشريفة، استهدف ‌‏‌‌‌‏مجاهدو المقاومة الإسلامية اليوم موقع العاصي بالأسلحة المناسبة وأصابوه مباشرة”.

وقصفت المدفعية الإسرائيلية بأكثر من 25 قذيفة فوسفورية ودخانية منطقة “طوفا” و”الجدار” في بلدة “ميس_الجبل” “جنوب لبنان، بحسب ما أعلنت قناة “المنار” المحلية التابعة لحزب الله.

وكان القصف المدفعي الإسرائيلي استهدف أطراف بلدتي “حولا” و”ميس الجبل” جنوب لبنان.

وقصفت المدفعية الإسرائيلية صباح اليوم “تلة حمامص” جنوب لبنان بعشرات القذائف، بوتيرة متقطعة، بحسب ما أعلنت “الوكالة الوطنية للإعلام” اللبنانية الرسمية.

وذكرت الوكالة أن “العدو الإسرائيلي أطلق منتصف الليل عشرات القذائف المدفعية الثقيلة على أطراف بلدات الناقورة وجبل اللبونة وعلما الشعب وطيرحرفا والضهيرة وعيتا الشعب”.

وتشهد المناطق الحدودية جنوب لبنان توتراً أمنياً، وتبادلاً لإطلاق النار بين الجيش الإسرائيلي وعناصر تابعة للمقاومة الإسلامية في لبنان، منذ الثامن من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي بعد إعلان إسرائيل الحرب على غزة.

( د ب أ )