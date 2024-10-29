“حزب الله” اللبناني يعيّن نعيم قاسم أميناً عاماً له

صورة أرشيفية للشيخ نعيم قاسم يتقبل التعازي بوفاة القيادي في "حزب الله" فؤاد شكر، في 2 أغسطس/آب 2024- رويترز

بيروت- “القدس العربي”: أورد بيان مقتضب صادر عن “حزب الله”، صباح اليوم، أنه تم انتخاب نائب أمين عام “حزب الله” الشيخ نعيم قاسم أميناً عاماً للحزب.

وجاء في البيان: “توافقت الشورى على انتخاب الشيخ نعيم قاسم أمينًا عامًّا لحزب الله، حاملاً للراية المباركة في هذه المسيرة”.

وأضاف: “نسأل المولى عزّ وجلّ تسديد سماحة الأمين العام الشيخ نعيم قاسم في هذه المهمة الجليلة في قيادة حزب الله ومقاومته الإسلامية. ونعاهد الله تعالى، ونعاهد روح شهيدنا الأسمى والأغلى سماحة السيد حسن نصر الله (رض) والشهداء، ومجاهدي المقاومة الإسلامية، وشعبنا الصامد والصابر والوفي، على العمل معًا لتحقيق مبادئ حزب الله وأهداف مسيرته، وإبقاء شعلة المقاومة وضَّاءة، ورايتها مرفوعة حتى تحقيق الانتصار، والله غالب على أمره، إنَّ الله قويٌ عزيز”.

ويأتي انتخاب قاسم بعد حوالى شهر على استشهاد السيد حسن نصرالله في غارة جوية على الضاحية الجنوبية. وكان التوجّه لانتخاب رئيس المجلس التنفيذي السيد هاشم صفي الدين خليفة لنصرالله، إلا أن إسرائيل أقدمت على اغتياله، وصدر بيان النعي رسمياً عن الحزب قبل أيام.

واعتبرت حركة حماس أن انتخاب نعيم قاسم يعدّ “دليل تعاف” من الاستهدافات الإسرائيلية التي طالت الهيئات القيادية، مؤكدة دعمها للقيادة الجديدة.

وقالت الحركة في بيان تهنئة “نعتبر هذا الانتخاب دليل تعافي الحزب من الاستهدافات التي تعرضت لها الهيئات القيادية، ونؤكد وقوفنا إلى جانب القيادة الجديدة للحزب” الذي كان بادر غداة اندلاع الحرب على غزة إلى فتح جبهة ضد إسرائيل، قال إنها “إسناد” للفلسطينيين.