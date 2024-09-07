حزب الله اللبناني يقصف قاعدة إسرائيلية بصواريخ كاتيوشا

بيروت: أعلن حزب الله اللبناني السبت قصف قاعدة جبل نيريا الإسرائيلية بصليات من صواريخ الكاتيوشا.

وقال حزب الله، في بيان أوردته الوكالة الوطنية للإعلام إن القصف يأتي دعما للشعب الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وردا على “اعتداءات العدو الإسرائيلي على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل الآمنة خصوصا الاعتداء الأخير على بلدة فرون”.

وأضاف أن القاعدة مقر قيادي كتائبي تشغله حاليا قوات من لواء غولاني.

وتشهد المناطق الحدودية في جنوب لبنان تبادلا لإطلاق النار بين جيش الاحتلال الإسرائيلي وحزب الله، منذ الثامن من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي بعد إعلان إسرائيل الحرب على غزة، وإعلان حزب الله مساندة سكان القطاع.

(د ب أ)