“حزب الله”: اللقاء مع نائب مدير الاستخبارات الألمانية لم يتناول أي صيغة مستقبلية للوضع جنوب لبنان

بيروت: قال حزب الله اللبناني مساء اليوم الجمعة إن اللقاء الذي جمع نائب الأمين العام الشيخ نعيم قاسم مع نائب مدير الاستخبارات الألمانية أول ديل تناول مناقشة الأوضاع في غزة وجنوب لبنان، دون أن يتطرق لأي صيغة مستقبلية للوضع في جنوب لبنان. ونفى الحزب ما أوردته قناة ” ام تي في” المحلية أن اللقاء قد تناول أي صيغة مستقبلية للوضع في جنوب لبنان.

ووصفت العلاقات الإعلامية التابعة لـ “حزب الله” في بيان مساء اليوم إن تقرير قناة “ام تي في” الذي عرضته ” في نشرتها الجمعة “ممتلئ بالأكاذيب والمعلومات المختلقة التي لا أساس لها من الصحة”.

وأشار البيان إلى أن النقاش اقتصر ” على التداول العام حول الأوضاع في غزة وجنوب لبنان، ولم يتم الحديث بتاتا عن أي ترتيبات ولا عن أي صيغة مستقبلية للوضع في الجنوب كما ورد في التقرير”.

وتابع البيان ” يهمنا التأكيد أن اللقاء حصل بالتنسيق المباشر بين الطرفين ومن دون وسيط”.

وكانت قناة ” ام تي في ” المحلية قد أعلنت في نشرتها المسائية أن رئيس مجلس النواب نبيه بري توسط للقاء نائب مدير الاستخبارات الألمانية أول ديل مع الشيخ نعيم قاسم. وعقد الجانبان لقاءين ويتوقع أن يعقد اللقاء الثالث قريبا.

(د ب أ)