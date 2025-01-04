نعيم قاسم: “حزب الله” مستعدّ للرد على خروقات إسرائيل للهدنة- (فيديو)

بيروت: أعلن الأمين العام لـ”حزب الله” نعيم قاسم، السبت، أن حزبه مستعدّ للرد على خروقات إسرائيل لوقف إطلاق النار بعد أكثر من شهر على سريان الاتفاق الذي ينص على انسحاب الجيش الإسرائيلي من جنوب لبنان في غضون 60 يوما.

ودخل اتفاق الهدنة حيز التنفيذ في 27 تشرين الثاني/نوفمبر، بعد شهرين من بدء مواجهة مفتوحة بين إسرائيل و”حزب الله”. ويتبادل الجانبان الاتهامات بانتهاك الهدنة بشكل متكرر.

وقال قاسم في كلمة بمناسبة الذكرى الخامسة لمقتل قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني في ضربة أمريكية في بغداد، “قلنا بأننا نعطي فرصة لمنع الخروقات الإسرائيلية وتطبيق الاتفاق وأننا سنصبر” لكن “لا يعني هذا أننا سنصبر لمدة ستين يوما”.

وأكّد قاسم “لا يوجد جدول زمني يحدد أداء المقاومة لا بالاتفاق ولا بعد انتهاء مهلة الستين يوما في الاتفاق”.

وتابع “قد ينفد صبرنا قبل الستين يوما وقد يستمر، هذا أمر تقرره القيادة، قيادة المقاومة هي التي تقرر متى تصبر ومتى تبادر ومتى ترد”.

“في عدوان 2024 دفعت “إسرائيل” ثمناً كبيراً من دون أن تتمكن من التقدم أكثر من مئات الأمتار عند الحافة الأمامية، وهذا ردع” الأمين العام لـ #حزب_الله الشيخ نعيم قاسم في ذكرى استشهاد القائدين قاسم سليماني وأبو مهدي المهندس.#الميادين pic.twitter.com/H5qb6z6o74 — قناة الميادين (@AlMayadeenNews) January 4, 2025

“العدو أُرغم على طلب وقف إطلاق النار بسبب قدرة #المقاومة، ونحن وافقنا من خلال الدولة اللبنانية” الأمين العام لـ #حزب_الله الشيخ نعيم قاسم في ذكرى استشهاد القائدين قاسم سليماني وأبو مهدي المهندس.#الميادين pic.twitter.com/Z8lUiXEtcu — قناة الميادين (@AlMayadeenNews) January 4, 2025

“واجهنا عدواناً غير مسبوق وصمدنا وكسرنا شوكة “إسرائيل”، وتقديم التضحيات هو المعبر لبقائنا أعزّة، والمقاومة ستستمر” الأمين العام لـ #حزب_الله الشيخ نعيم قاسم في ذكرى استشهاد القائدين قاسم سليماني وأبو مهدي المهندس. #الميادين pic.twitter.com/ovPSTFeIB9 — قناة الميادين (@AlMayadeenNews) January 4, 2025

ينص الاتفاق على انتشار الجيش اللبناني في جنوب البلاد حيث تعمل أيضا قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (يونيفيل)، وانسحاب القوات الإسرائيلية خلال 60 يوما.

وينصّ أيضا على تراجع عناصر “حزب الله” إلى شمال نهر الليطاني (نحو 30 كلم شمال الحدود)، وتفكيك بنيته العسكرية في جنوب النهر.

وطلب لبنان الشهر الماضي من باريس وواشنطن “الضغط” على إسرائيل من أجل “الإسراع” في سحب جيشها من جنوب البلاد.

والولايات المتحدة وفرنسا عضوان في اللجنة الخماسية التي تضم أيضا لبنان وإسرائيل واليونيفيل والمكلفة الحفاظ على الحوار بين الأطراف مع تسجيل انتهاكات وقف إطلاق النار ومعالجتها.

وحثّت اليونيفيل الشهر الماضي على “الإسراع في انسحاب الجيش الإسرائيلي ونشر القوات المسلحة اللبنانية في جنوب لبنان”.

كما أعربت عن قلقها إزاء “استمرار التدمير الذي يقوم به الجيش الإسرائيلي في المناطق السكنية والأراضي الزراعية وشبكات الطرق في جنوب لبنان، وهذا يشكل انتهاكا للقرار 1701”.

وأعلن الجيش الاسرائيلي الخميس ضرب منصّات إطلاق صواريخ تابعة لـ”حزب الله” في جنوب لبنان، مؤكدا أنه سيتحرّك لإزالة أي تهديد لإسرائيل “وفق تفاهمات وقف إطلاق النار”.

وشدد قاسم السبت على أن “الاتفاق يعني حصرا جنوب نهر الليطاني ويلزم اسرائيل بالانسحاب”، مضيفا أن “الدولة الآن ونحن منها مسؤولة عن أن تتابع مع الرعاة لتكف يد إسرائيل ويطبق الاتفاق”.

“ما حصل في معركة “#أولي_البأس” قطع الطريق أمام آمال “إسرائيل” في #لبنان“ الأمين العام لـ #حزب_الله الشيخ نعيم قاسم في ذكرى استشهاد القائدين قاسم سليماني وأبو مهدي المهندس. #الميادين pic.twitter.com/RuQaMqdsvP — قناة الميادين (@AlMayadeenNews) January 4, 2025

“قيادة #المقاومة هي التي تقرر متى تقاوم وكيف تقاوم وأسلوب المقاومة والسلاح الذي تستخدمه” الأمين العام لـ #حزب_الله الشيخ نعيم قاسم في ذكرى استشهاد القائدين قاسم سليماني وأبو مهدي المهندس.#الميادين pic.twitter.com/ATwzweqJgP — قناة الميادين (@AlMayadeenNews) January 4, 2025

في ملف رئاسة الجمهورية، قال قاسم إن حزبه حريص على “انتخاب الرئيس على قاعدة أن تختاره الكتل بتعاون وتفاهم في جلسات مفتوحة”، معتبرا أن “هذا التوافق هو فرصة سانحة لنقلب صفحة باتجاه الإيجابية في لبنان”.

“حريصون على انتخاب الرئيس على قاعدة أن تختاره الكتل بتعاون في جلسات مفتوحة، ولا فرصة للإلغائيين” الأمين العام لـ #حزب_الله الشيخ نعيم قاسم في ذكرى استشهاد القائدين قاسم سليماني وأبو مهدي المهندس.#الميادين pic.twitter.com/HdD9X05KPO — قناة الميادين (@AlMayadeenNews) January 4, 2025

ومن المقرر عقد جلسة للبرلمان اللبناني في 9 كانون الثاني/يناير لانتخاب رئيس للجمهورية بعد أكثر من عامين على شغور المنصب.

(أ ف ب)