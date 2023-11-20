حزب الله: عملياتنا الحدودية أسفرت عن 1523 جريحا إسرائيليا

بيروت: أعلنت جماعة “حزب الله”، الاثنين، أن عملياتها العسكرية على الحدود اللبنانية الجنوبية، أسفرت عن 1523 جريحا إسرائيليا منذ 8 أكتوبر/تشرين أول الماضي.

وأفاد بيان صادر عن حزب الله، نشرته وكالة الأنباء اللبنانية، أن “عدد إصابات العدو في المستعمرات المحاذية للحدود مع لبنان، بلغت 1523 جريحا”.

ولم يذكر الحزب كيف تمكن من تحديد هذا الرقم، فيما لم تعلق إسرائيل عليه حتى الساعة (11:30 ت.غ).

وفي السياق، أعلن الحزب في بيان آخر نشرته الوكالة الرسمية اللبنانية، “استهداف بالأسلحة ‏المناسبة قوة مشاة إسرائيلية، في تلة الكرنتينا قرب موقع حدب يارون الحدودي”.

وفي المقابل، أفادت الوكالة اللبنانية عن تعرّض أطراف بلدات يارين الضهرة وطيرحرفا لقصف مدفعي إسرائيلي، عند ساعات ظهر الاثنين.

وفي وقت سابق الاثنين، أعلن “حزب الله” استهدافه ثكنة بيرانيت مركز ‏قيادة الفرقة 91 الإسرائيلية، مرّتين متتاليتين صباحًا، بصاروخي بركان من العيار الثقيل، وتحقيق “إصابة مباشرة”.

(الأناضول)