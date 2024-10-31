حزب الله يقصف منطقة قرب حيفا بصلية صاروخية كبيرة‏ ويستهدف دبابة وآلية إسرائيليتين وقتل وجرح طاقميهما- (فيديو)

بيروت: “حزب الله”: استهداف دبابة وآلية إسرائيليتين وقتل وجرح طاقميهما بلبنان

أعلن “حزب الله”، الخميس، استهداف دبابة وآلية عسكرية إسرائيلية جنوبي لبنان، وإيقاع طاقميهما بين قتيل وجريح.

وقال الحزب في بيان، إن مقاتليه استهدفوا “دبابة ميركافا وآلية عسكرية للعدو الإسرائيلي في منطقة وطى الخيام (جنوبي لبنان) بصاروخين موجهين، ما أدى إلى ‏اشتعالهما وإيقاع طاقميهما بين قتيل وجريح”.‏

وأوضح أن ذلك يأتي “دعما للشعب الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، ودفاعًا عن لبنان ‌‏وشعبه”.

وحتى الساعة 16:40 (ت.غ) لم يصدر تعقيب فوري من جيش الاحتلال الإسرائيلي بشأن بيان “حزب الله”، إلا أنه يعلن بشكل يومي مقتل وإصابة جنود بمعارك في جنوب لبنان، وقطاع غزة.

وفي وقت سابق، قالت جماعة حزب الله اللبنانية في بيان إنها هاجمت منطقة الكريوت شمالي مدينة حيفا في الأراضي الفلسطينية المحتلة اليوم الخميس “بصلية صاروخية كبيرة”.







وبعد اشتباكات مع فصائل في لبنان، بينها “حزب الله”، بدأت عقب شن جيش الاحتلال الإسرائيلي حرب إبادة جماعية على قطاع غزة في 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 أسفرت عن استشهاد وإصابة أكثر من 144 ألف فلسطيني، وسعت تل أبيب منذ 23 سبتمبر/ أيلول الماضي نطاق الإبادة لتشمل معظم مناطق لبنان بما فيها العاصمة بيروت، عبر غارات جوية، كما بدأت غزوا بريا في جنوبه.

وأسفر العدوان على لبنان إجمالا عن ألفين و822 شهيدا و12 ألفا و937 جريحا، بينهم عدد كبير من الأطفال والنساء، فضلا عن نحو مليون و400 ألف نازح، وجرى تسجيل معظم الضحايا والنازحين بعد 23 سبتمبر/ أيلول الماضي، وفق بيانات رسمية لبنانية المعلنة حتى مساء الأربعاء.

ويوميا يرد “حزب الله” بإطلاق صواريخ وطائرات مسيّرة وقذائف مدفعية تستهدف مواقع عسكرية ومقار استخباراتية وتجمعات لعسكريين ومستوطنات، وبينما تعلن قوات الاحتلال الإسرائيلي جانبا من خسائرها البشرية والمادية، تفرض الرقابة العسكرية تعتيما صارما على معظم الخسائر، حسب مراقبين.

(وكالات)