حزب الله للعدو الإسرائيلي: نحن بانتظار خطيئتك الكبرى لنضع كيانك على المحك

بيروت- “القدس العربي”:

لم تنحسر المواجهات يوم الاحد على الجبهة الجنوبية وإن تراجعت قليلاً بعد يومين ملتهبين من التصعيد جعلت حزب الله يخسر في غضون 24 ساعة 7 شهداء سقط ثلاثة منهم باستهداف سيارة على طريق عام الناقورة من قبل مسيّرة اسرائيلية، وزعم جيش الاحتلال أن السيارة كانت “تقل عناصر مسؤولين عن إطلاق الصواريخ باتجاه إسرائيل. والعناصر المستهدفون يتبعون “لواء الإمام الحسين” التابع لإيران ويعملون لصالح حزب الله“.

وقد نعى الحزب كلاً من: فاروق حرب من بلدة الحلوسية، وحسين محمد بدوي من بلدة دير قانون رأس العين، وعباس أحمد خليل من بلدة السماعية، بعدما كان نعى 4 عناصر آخرين سقطوا في غارات على بلدة رامية.

وفي جديد المواجهات، دوت صفارات الانذار في مستوطنتي باتس وشلومي، وأفادت وسائل اعلام اسرائيلية أن صاروخ بركان استهدف موقعاً للجيش في الجليل، وتناقل ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي صوراً توثق أعمدة الدخان المتصاعدة من المركز الإسرائيلي المستهدف. كما أفادت إذاعة جيش الاحتلال عن صاروخ مضاد للدروع أُطلق من لبنان استهدف قوة إسرائيلية في “معيان” في إصبع الجليل.

دوت صفارات الانذار في مستوطنتي باتس وشلومي، وأفادت وسائل اعلام اسرائيلية أن صاروخ بركان استهدف موقعاً للجيش في الجليل

وأصدر حزب الله بياناً جاء فيه: “دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‌‌‏والشريفة، ‏‎استهدف ‏‏مجاهدو المقاومة الإسلامية صباح يوم الأحد ‏موقع جل العلام بصاروخ بركان وأصابوه إصابةً مباشرة”. كما استهدف الحزب منظومة المراقبة في موقع المطلة وقوة اسرائيلية قبالة الوزاني وايضاً موقع السماقة في تلال كفرشوبا.

في المقابل، أطلق جيش الاحتلال نيران اسلحته الرشاشة الثقيلة في اتجاه اطراف بلدة الناقورة وجبل اللبونة وعلما الشعب ورامية. وأطلق قذائف فوسفورية في اتجاه جنوب الخيام، وحلق الطيران الاستطلاعي المعادي فوق منطقة صور والساحل البحري.

المقاومة هي الضمانة

في المواقف، رأى رئيس كتلة “الوفاء للمقاومة” النائب محمد رعد “أن العدو الإسرائيلي يقترب سريعاً من لحظة زواله وانتهائه، لأن مشهد التوحش لا يصنع نصراً ولا يؤدي صورة نصرٍ على الإطلاق بل صورة جريمة متوحشة وانتقام”. وقال “المنتصر هو من يتحدى مرتكبي هذا المشهد ومن يَثبُت ولا يستجيب لشروط المعتدين على غزة وأهلها”. وأضاف “نقول للعدو الإسرائيلي نحن بانتظار أن تُخطئ الخطيئة الكبرى لنضَع مَصير كيانك على المحك، ولن يُخيفنا دعم أمريكا للعدو ونحن الذين نَعرف نقاط ضعفه”.

بدوره، ردّ عضو كتلة “الوفاء للمقاومة” النائب علي فياض على تهديدات وزير الحرب الاسرائيلي قائلاً: يقول وزير الحرب إن إسرائيل لم تستخدم لغاية الآن إلا 10% من قدراتها مع حزب الله ونحن نقول له إن مقاومتنا لم تستخدم إلا 5% من قدراتها في المواجهة مع العدو الإسرائيلي وما عليه إلا أن ينتظر وأن يحسب ألف حساب إذا ما أراد أن يتوسع في هذه المعركة ويدفع بها باتجاه حربٍ مفتوحة”.

ولفت فياض إلى “أن كل ما يجري في غزة والجنوب اللبناني والمنطقة، بعد طوفان الأقصى، يجب أن يُقرأ جيداً، ويجب أن يستفاد من دروسه جيداً، وأول هذه الدروس واكثرها أهمية، هو اننا أمام الإجرام الإسرائيلي والغطاء الأمريكي والتساهل الغربي، لا نملك ضمانة إلا قوتنا واتكالنا على أنفسنا وجهوزيتنا الدائمة كي نكون قادرين على الدفاع عن أنفسنا وأرضنا وسيادتنا ووطننا عبر المقاومة”، مؤكداً “أن كل الخيارات الأخرى سقطت سقوطاً مريعاً، وتلاشت كل الرهانات على النظام الدولي والمؤسسات الدولية، ولم يبقَ أمامنا إذا أردنا ان تكون لنا حياة ويكون لنا مستقبل إلا المقاومة”.

وجود لبنان

في المقابل، واصل رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل استدارته المضبوطة عن حليفه حزب الله، فأكد “اننا ضد “وحدة الساحات” ومن يرفض أو “يزعل” من هذا الموقف فليكن، إنما المهم ان نرتاح مع ضميرنا، ومن يريد ان “يزعل” من أننا ندعم المقاومة في وجه العدو الاسرائيلي فلا بأس بذلك، فنحن نعرف كيف تكون مصلحة الوطن”.

وقال “ندرك الخطر المحدق بلبنان ونحن ندافع عن الوطن ضمن سيادتنا، والسيادة لها مفهومها وبأي وقت تمارس وبأي طريقة”، معتبراً “أن اسرائيل لم تستطع أن تهزم لبنان ولن تستطيع، وكل ما تحاول القيام به من تهديد لا يخيفنا أو ينهي لبنان هو فقط يؤذيه”، مشيراً إلى أن “ما ينهي لبنان هو الخطر الداخلي الناجم عن المس بالأسس وبالميثاق القائم على الشراكة بين المسيحيين والمسلمين، وعندما ينتفي دور أو وجود أي مكون من المكونات ينتفي دور ووجود لبنان”، مشدداً على أن “وجود لبنان مهدد اليوم لأن الشراكة مهددة ومن دون شراكة لا وجود للوحدة الوطنية ومن دون الوحدة الوطنية لا وجود للوطن”، داعياً إلى “عدم أخذ الحرب كذريعة للمس بالداخل اللبناني”، مضيفاً “من هو حريص على الانتصار بوجه العدو عليه أن يحصن نفسه في الداخل قبل ان يحصن جبهته الخارجية، وعليه أن يدرك ان هناك شعباً ليستطيع التضامن معه يجب ان يكون حياً وليس مكسوراً ومهدداً كل يوم بلقمة عيشه”، وختم “هذا هو شرط الانتصار الحقيقي فماذا ينفع الفوز على الجبهة ومن ثم الهزيمة داخلياً”.

وفي السياق ذاته، عرض البطريرك مار بشارة بطرس الراعي في عظته “للجو المحموم في العالم وعندنا في المنطقة حيث تطغى لغة الأسلحة والحروب، وتوجّه إلى “حكام الدول وإلى من في يدهم أسلحة متطورة” بالقول: “لا تنظروا إلى أسلحتكم وتظنون أنكم بها أقوياء، بل انظروا إلى قلوبكم، فتدركوا أنكم ضعفاء في إنسانيتكم، بل عديمو الإنسانية. كونوا كبارًا بمحبة قلوبكم. ويا لهول وعار ما يجري في قطاع غزة من جرائم”. واضاف “إننا ندين بشدة المجازر التي تُرتكب هناك بحق الشعب الفلسطيني على يد الإسرائيليين الأثيمة: يقتلون عمدًا العشرات من المنتظرين المساعدات الغذائية، وهم يتضورون جوعاً. وآخرون يموتون جوعًا على الطرقات تحت أنظارهم، وآخرون يُقتلون عمدًا وهم على طرقات التشريد من بيوتهم المهدمة، والهرب تحت نيران المدافع والصواريخ. فيا للإجرام الوحشي”.

وتابع البطريرك “نحن في لبنان يجب ألا ينزلق أحد بوطننا إلى الحرب والقتل والدمار والتهجير والتشريد، من دون فائدة، ولقضايا لا دخل للبنانيين عامة بها ولأهلنا في الجنوب اللبناني”. وختم “رسالة لبنان أن يكون أرض سلام، ورائد سلام بحكم تكوينه وتنوعه الثقافي والديني، وبحكم تاريخه ونظامه السياسي وميثاق عيشه المشترك، وليدرك اللبنانيون، مسؤولين وشعبًا أن “السلام ثمرة العدالة”.

الحياد انحياز للعدو

في المقابل، رد المفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان ضمناً على البطريرك الراعي من دون تسميته بقوله “المحبة التي تتراقص على أشلاء أهل غزة لا نريدها، والسلام الذي يقبل ببقاء الصهيوني الإرهابي على أرض فلسطين وجثث أهلها لا نريده، والحب الذي يتغذى بمذابح أهل غزة ومناحر أطفالها لن نقبله”. واعتبر “أن سيادة لبنان بالأمس واليوم رهن بما يقرره أهل الجنوب بحسّهم الوطني والسيادي وهم أهل هذه الحرب وسادة ميادينها ودرع هذا البلد وسياج هذا الوطن وقرابينه، وما تقوم به المقاومة على الجبهة الجنوبية للبنان ضرورة سيادية بحجم ضرورة المقاومة التي أنقذت لبنان ودولته ومؤسساته المختلفة من السيادة الصهيونية يوم تصهيَن لبنان”.

وأكد “أن السكوت جريمة، والحياد انحياز لصالح الصهيوني، والتنديد بأشرف وأهم جبهة قتال سيادي أخلاقي هدية مجانية للصهاينة وإضعاف علني لموقف لبنان، والكلمة الفصل للميدان، ولا قيمة للسياسات الوطنية والتسوية الرئاسية دون المرور بجبهة لبنان، ولسنا معنيين بأي وعود خارج سيادة لبنان ومصالحه، وما ينتظر تل أبيب لحظة الحرب المفتوحة سيكسر كل التوازنات، وحذار من الخطأ الإستراتيجي، لأن الإصبع على الزناد”.