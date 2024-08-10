حزب الله: مجزرة الاحتلال الإسرائيلي في مدرسة “التابعين” التي تؤوي نازحين في غزة يؤكد مضيها في حرب الإبادة

بيروت: أدان “حزب الله” بشدة، في بيان بعد ظهر اليوم السبت، ارتكاب الاحتلال الإسرائيلي مجزرة في مدرسة التابعين في قطاع غزة واعتبر أن ما أقدمت عليه قوات الاحتلال يؤكد أنها ماضية في حرب الإبادة ضد الشعب الفلسطيني.

وقال ” حزب الله” في بيان إن ” مجزرة مروعة جديدة ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي في مدرسة التابعين في قطاع غزة راح ضحيتها أكثر من مئة شهيد وعشرات الجرحى أثناء أدائهم لصلاة الفجر، موغلة أكثر في سفك الدم الفلسطيني المظلوم، تحت مرأى ومسمع العالم أجمع الذي لا يحرك ساكنا، والذي يتحمل المسؤولية الأخلاقية والمعنوية عن الجرائم والمجازر التي يرتكبها العدو الصهيوني”.

وأضاف البيان ” إننا في حزب الله ندين بشدة هذه المجزرة المهولة، وندعو كل الأحرار في العالم لإدانتها، وتفعيل التحركات والاحتجاجات ضد حكومة الاحتلال الإسرائيلي القاتلة وإطلاق أوسع حملة تضامن متجددة مع أطفال ونساء ورجال فلسطين الذين يتعرضون لأبشع مذبحة منذ أكثر من عشرة أشهر.

وأكد ” حزب الله” أن ” ما أقدمت عليه حكومة العدو يؤكد أنها ماضية في حرب الإبادة التي تشنها ضد الشعب الفلسطيني وأن خيارها الحقيقي هو القتل وارتكاب المجازر”.

ورأى ” حزب الله” أن ” الحديث عن وقف إطلاق النار وتحديد مواعيد جديدة للمفاوضات ليست إلا كذبا وخداعا لن تنطلي على الشعب الفلسطيني وفصائله المقاومة وجبهات الإسناد التي تزداد اقتناعا بعزمها على المقاومة والعمل بكل قوة لوقف المذبحة ومنع العدو من تحقيق أهدافه المعلنة والمضمرة”.

وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلي قد استهدفت فجر اليوم السبت مدرسة ” التابعين” في منطقة حي الدرج (وسط مدينة غزة) بثلاثة صواريخ ما أدى إلى استشهاد أكثر من 100 من الفلسطينيين وجرح العشرات منهم.

(وكالات)