“حزب الله”: مقتل أكثر من 25 عسكريا إسرائيليا منذ توغلهم جنوبي لبنان

بيروت: أعلن “حزب الله”، مساء السبت، مقتل أكثر من 25 ضابطا وجنديا في صفوف النخبة الإسرائيلية وإصابة أكثر من 130 آخرين، منذ بدء توغلها البري في جنوب لبنان مطلع أكتوبر/تشرين الأول الجاري.

جاء ذلك في بيان نشر عبر منصة “تلغرام” استعرض فيه الحزب نتائج مواجهاته العسكرية مع قوات الاحتلال الإسرائيلي المتوغلة في قرى بجنوب لبنان، خلال الساعات الـ24 الماضية.

وقال الحزب، في بيانه، إنه أحصى “خلال الأيام القليلة الماضية، منذ إعلان جيش العدو الإسرائيلي بدء عمليته البرية باتجاه قرى في جنوب لبنان، مقتل أكثر من 25 ضابطا وجنديا في صفوف نخبة العدو، وإصابة أكثر من 130″.

وأضاف: “هذه الأرقام اعترف العدو ببعضها والأيام القادمة ستكشف ما أخفاه عن جمهوره”.

(وكالات)