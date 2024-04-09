«حزب الله»: مقتل جنود إسرائيليين باستهداف دبابة ومواقع شمال فلسطين المحتلة

بيروت – القدس المحتلة – «القدس العربي» ووكالات: شهدت المواجهات على الجبهة الجنوبية تواصلاً للقصف الإسرائيلي على بلدات يارون وأطرف دبل وطيرحرفا وسهل مرجعيون، فيما استهدف «حزب الله» ثكنة زبدين في مزارع شبعا بالأسلحة الصاروخية وتحركاً لجنود اسرائيليين في محيط موقع جل العلام.

تزامناً، أعلنت إسرائيل، الثلاثاء، استكمال مناورة عسكرية واسعة النطاق في الجبهة الشمالية على الحدود مع لبنان، «حاكت نقل الجرحى تحت النيران وسيناريوهات الانضمام والهجوم لتعزيز التعاون بين القوات».

وأعلن الحزب «أسقطنا جنودًا للعدو بين قتيل وجريح ودمرنا ميركافا بعد تنفيذ هجوم ناري على ثكنة دوفيف». وأضاف في بيان آخر أنه استهدف مواقع رويسات العلم في تلال كفرشوبا والرادار في مزارع شبعا وجهاز التشويش على المسيّرات في موقع العاصي بمسيّرة انقضاضية.

مقتل جنود للاحتلال

وأعلن «حزب الله»، الثلاثاء، استهداف ‌جنود وتدمير دبابة من نوع «ميركافا» شمال إسرائيل، ما أدى إلى سقوط ‌‏قتلى وجرحى. وقال الحزب في بيان إن مقاتليه «شنوا صباح الثلاثاء هجومًا ناريًا على ‌‏تموضعٍ لجنود العدو الإسرائيلي ودبابة ميركافا في ثكنة دوفيف». وذكر الحزب أن الهجوم «أدى إلى تدمير الدبابة وسقوط ‌‏الجنود بين قتيل وجريح».

وفي بيان ثانٍ، قال الحزب إنه مقاتليه استهدفوا «تحركاً لجنود العدو الإسرائيلي في ‏محيط موقع جل العلام بقذائف المدفعية».‏ وبيان ثالث ذكر أن عناصره استهدفوا ظهر أمس، «ثكنة زبدين ‏في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة بالقذائف المدفعية».‏ ولم يصدر تعليق فوري من الجانب الإسرائيلي حول هذه البيانات، خاصة في ما يتعلق بتدمير دبابة وسقوط قتلى وفق الحزب.

وأفادت وكالة الأنباء الرسمية اللبنانية، ظهر الثلاثاء، أن «أطراف بلدة طير حرفا تتعرّض لقصف مدفعي مُعادٍ (إسرائيلي)».

كما ذكرت في خبر عاجل سابق أن بلدة يارون تعرضت منذ الصباح «لاعتداءات بقصف مدفعي متقطع مصدره مرابض العدو الإسرائيلي المنصوبة داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة (شمال إسرائيل)».

والاثنين، قال «حزب الله» إنه قتل جنوداً إسرائيليين وأصاب آخرين إثر استهدافه تجمعاً لهم شرق موقع حانيتا قرب حدود لبنان الجنوبية.

يأتي ذلك وسط تكهنات من توسع المواجهات اللبنانية الإسرائيلية، حيث توالت تصريحات وتحليلات رسمية وصحفية في إسرائيل تتوقع ردا انتقاميا إيرانيا على اغتيال قائد الحرس الثوري الإيراني اللواء محمد رضا زاهدي ورفاقه بغارة إسرائيلية على سوريا.

كما جرى حديث عن تحضير الإسرائيليين لسيناريو تصعيدي على الجبهة الشمالية على الحدود مع لبنان والتي تشهد بالفعل مواجهات بين الجانبين منذ 8 أكتوبر/تشرين الأول 2023.

وعلى وقع حرب مدمّرة تشنها إسرائيل على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر 2023، يتبادل «حزب الله» وفصائل فلسطينية في لبنان قصفاً متقطعا مع الجيش الإسرائيلي بوتيرة يومية منذ 8 من الشهر نفسه، ما أسفر عن قتلى وجرحى على الجانبين.

وخلّفت الحرب الإسرائيلية على غزة أكثر من مئة ألف شهيد وجريح معظمهم أطفال ونساء، فضلاً عن كارثة إنسانية غير مسبوقة ودمار هائل بالبنية التحتية، الأمر الذي أدى إلى مثول تل أبيب أمام محكمة العدل الدولية بتهمة «الإبادة الجماعية».‏

مناورة معادية

وقال جيش الاحتلال الإسرائيلي في بيان: «كجزء من تعزيز الجاهزية على الحدود الشمالية، استكملت قوات الفرقة 146 أمس (الاثنين) بالتعاون مع قوات سلاح البحرية وسلاح الجو، إلى جانب شرطة إسرائيل وقوات الانتشال والإنقاذ مناورة دفاعية واسعة النطاق». وأشار إلى أن «الفرقة 146 هي فرقة الاحتياط الأكبر في الجيش، والتي تنشط في منطقة الجليل الغربي منذ بداية القتال»، أي بداية الحرب في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.

وبحسب البيان ذاته: «تمرّن مقر قيادة الفرقة ومنظومة التحكم البحري مع بعضهما على عدد كبير من السيناريوهات منها حماية المنطقة، ونقل الجرحى تحت النيران وسيناريوهات الانضمام والهجوم المختلفة من أجل رفع الجاهزية وتعزيز التعاون القائم بين القوات».

عيد بلا فرحة في الجنوب… وإسرائيل تستكمل مناورة عسكرية واسعة على الحدود

وأضاف الجيش: «في إطار المناورة، تمرّنت قوات الأمن الروتيني في منطقة حيفا على التعامل مع تهديدات متنوعة وسيناريوهات مختلفة قد يواجهونها في الفضاء البحري الشمالي».

وتابع: «تمت المناورة بالتعاون مع الوحدة المسؤولة عن ساحة حيفا في سلاح البحرية، ومنظومة المروحيات القتالية، ووحدة التعاون التابعة لسلاح الجو والقوات المختلفة في المنطقة، منها مسؤولو الأمن الروتيني وأفراد وحدات الطوارئ المدنية في البلدات المختلفة، وقوات الشرطة والإغاثة، وقوات المدرعات، والهندسة وألوية الفرقة».

وأعلن الجيش الإسرائيلي أنه «يحافظ على أهبة الاستعداد للتعامل مع كافة التهديدات»، في إشارة جديدة إلى توقع توسع المواجهات على الجبهة الشمالية في إطار رد انتقامي إيراني من خلال «حزب الله» على اغتيال قائد الحرس الثوري اللواء محمد رضا زاهدي ورفاقه بغارة إسرائيلية على سوريا مطلع أبريل/ نيسان الجاري.

عيد بلا فرحة في الجنوب

يوم 27 مارس/ آذار الماضي كان سوداوياً على بلدة الهبّارية جنوب لبنان، حيث قتل 7 مسعفين وجرح آخرون في غارة إسرائيلية استهدفت مركزاً للجمعية الطبية الإسلامية في البلدة.

وفي اليوم التالي، أوعزت الخارجية اللبنانية إلى بعثتها الدائمة لدى مجلس الأمن الدولي، تقديم شكوى ضد إسرائيل لاستهدافها المسعفين. وعشية عيد الفطر الذي يحل اليوم الأربعاء، لا تزال الهبارية ترتدي السواد حزناً على أبنائها المسعفين الذي قتلوا «غدرا»، وفق ما وصف أهالي البلدة للأناضول.

قاسم الشعار، والد التوأمين حسين وأحمد اللذين قضيا بالغارة، وصف ما جرى في الهبارية بـ»المجزرة، وهي ليست الأولى التي ترتكبها إسرائيل في لبنان».

وتابع في حديث للأناضول: «ولداي لا يغيبان عن بالي، هؤلاء الشباب بعمر الورد، ولا يوجد في قلبهما الحقد والكراهية، كانا مندفعين لعمل الخير والعمل الإسعافي».

بينما قالت الأم بهاء عقل: «كنت أحلم لأرى ولديّ متزوجين، وأثناء تربيتهما مررت بصعوبات كثيرة، لست أنا وحدي من سيفتقدهما بل البلدة كلها».

وبحسب الأم الثكلى، كان ولداها هما من زيّنا البلدة عند قدوم رمضان، وكانا يضفيان الحيوية على البلدة من خلال نشاطهما، مضيفة أن «كل الهبّارية ستفتقدهما تحديداً في الأعياد».

وذكرت والدة الأخوين شعار: «خلال الأعياد كانا يجلسان مع أهالي البلدة أكثر مما يجلسان معنا في المنزل، ويعدّان العصير والألعاب لأولاد الهبارية».

وتابعت بكلمات تعكس التسليم بقدر ولديها: «عيد الفطر هو مكافأة لنا على صيامنا وصبرنا، صحيح نفتقد إلى أولادنا، لكن أولادنا عيدهم بالجنة».

غدرتهم إسرائيل

وعن ليلة استشهاد ولديها، ذكرت الأم أنهما كانا مناوبين في المركز لتلبية أي حالة إسعاف أو مرضى يحتاجون للمساعدة، وأضافت: «هما لا يحاربان بالقطن والشاش والأدوية، وتعرضا للغدر من قبل إسرائيل».

وتساءلت السيدة المكلومة باستنكار: «في لبنان يقصفون مراكز الإسعاف، والأطفال والنساء، فماذا يفعلون بغزة يا ترى؟!».

وعقب وقوع المجزرة، أدانت وزارة الصحة اللبنانية الغارة، مؤكدة أن «إصرار إسرائيل على تكرار اعتداءاتها على المراكز الصحية لن يؤدي إلى التغاضي عن هذه الجرائم التي تتمادى قوات الاحتلال في ارتكابها منذ بدء عدوانها على الجنوب».

وشددت الوزارة على أن هذه الاعتداءات المرفوضة تخالف القوانين والأعراف الدولية، لا سيما اتفاقية جنيف التي تشدد على ضرورة تحييد المراكز الصحية والعاملين الصحيين الذين يقومون بعمل طبي وإنساني لا يمكن عرقلته أو جعله موضع استهداف في هذه الظروف القاسية.

«الفرحة ذهبت مع الشباب»

وأعرب أنور عيسى، صاحب منزل مجاور لمركز الإسعاف المستهدف في الهبارية، عن مشاعر مختلطة بين الفرح بقدوم العيد والحزن على خسارة شبّان البلدة.

ولفت عيسى إلى أن الشبان الذين قضوا في الغارة الإسرائيلية اعتادوا على تحضير مهرجانات العيد، وأردف: «فرحة العيد ذهبت مع الشباب».