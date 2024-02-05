حزب الله: مقتل 3 من عناصرنا في المواجهات مع إسرائيل

بيروت: أعلن حزب الله اللبناني، الإثنين، مقتل 3 من عناصره في المواجهات الحدودية المتواصلة مع إسرائيل جنوبي لبنان.

وأفاد الحزب في بيانات منفصلة بسقوط عناصره محمد حسن فقيه (جهاد) مواليد عام 1994 من بلدة عيترون في جنوب لبنان، وعباس أحمد الخرسا (حسام) مواليد عام 1987 من بلدة الطيري في جنوب لبنان، ، وعباس خضر ناصر (جهاد) مواليد عام 1985 من بلدة يارون في جنوب لبنان.

وبذلك ترتفع حصيلة قتلى “حزب الله” إلى 182، منذ بدء المواجهات الحدودية مع إسرائيل في جنوب لبنان في 8 أكتوبر/تشرين الأول 2023.

وعلى وقع حرب إسرائيلية مدمرة على قطاع غزة، تشهد الحدود اللبنانية الإسرائيلية منذ 8 أكتوبر الماضي، توترا وتبادلا متقطعا للنيران بين الجيش الإسرائيلي من جهة، و”حزب الله” وفصائل فلسطينية من جهة أخرى، ما أدّى إلى سقوط قتلى وجرحى على طرفي الحدود.

وخلفت الحرب على غزة، حتى الأحد، “27 ألفا و365 شهيدا و66 ألفا و630 مصابا، معظمهم أطفال ونساء”، وفق السلطات الفلسطينية، وتسببت في “دمار هائل وكارثة إنسانية غير مسبوقة”، بحسب الأمم المتحدة.

(الاناضول)