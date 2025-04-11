«حزب الله» منفتح على حوار لاستراتيجية دفاعية: الضغط لنزع السلاح تهديد للاستقرار

بيروت ـ «القدس العربي»: اكتسب طريق مطار بيروت الدولي الانتباه بعد لجوء مجهولين ليل الخميس الجمعة على إحراق لافتات رُفعت على الطريق تحمل شعار «عهد جديد للبنان» في إشارة إلى بداية مرحلة جديدة مع انتخاب الرئيس اللبناني جوزف عون وتشكيل حكومة برئاسة القاضي نواف سلام. ولم يمض يوم واحد على رفع هذه اللافتات مكان صور لأمين عام «حزب الله» السيد حسن نصر الله وقائد «فيلق القدس» قاسم سليماني حتى أقدم مجهولون على إحراق عدد منها في رسالة تحمل أكثر من مغزى، بالتزامن مع الكباش السياسي الدائر حول سلاح «حزب الله».

وفيما لم يصدر أي تعليق من السلطات الأمنية المختصة، فقد كتب النائب أديب عبد المسيح المقرّب من رئيس الجمهورية عبر منصة «إكس»: «العهد الجديد للبنان لا تُطفئه النيران ولا تُرهبُه المحاولات البائسة، بل يزيده إصرارًا على المضي نحو وطن يليق بأبنائه»، سائلاً «ليش في أحلى من علم لبنان؟».

فياض: أهمية الحوار

وفي سياق ما يُحكى عن إبداء مرونة في بحث مستقبل سلاح «حزب الله»، فإن عضو كتلة «الوفاء للمقاومة» النائب علي فياض، أكد في احتفال تكريمي لأحد شهداء الحزب أنه «في الوقت الذي شدد فيه «حزب الله» مراراً التأكيد على موقفه في الالتزام بالقرار الدولي 1701 ووقف إطلاق النار، رغم الاستمرار الإسرائيلي بالأعمال العدائية واحتلال مواقع حدودية عدة، فإن «حزب الله» منفتح على أي مسار حواري داخلي تطلقه الدولة اللبنانية لمعالجة الملفات العالقة، بخاصة أن المواقف الرسمية اللبنانية أظهرت إدراكاً عميقاً لأهمية الحوار في حماية الاستقرار الداخلي، الذي تهدده المواقف والسياسات الأمريكية خدمة لإسرائيل».

وقال: «إن الضغط على الجيش اللبناني لنزع سلاح «حزب الله» على حد تعبيرهم، ومحاصرة لبنان مالياً، ومنع المساعدات عنه، وإعاقة عملية إعادة الإعمار، واختلاق الأكاذيب المفبركة حول دور مرافئه، وآخرها استهداف مرفأ بيروت بهدف إخضاعه للوصاية الأمنية الأمريكية، مضافاً إلى تغطية الاغتيالات التي يقوم بها العدو الإسرائيلي، إنما يشكل تهديداً مباشراً للاستقرار اللبناني».

ورأى فياض «أن ما يدعو للغضب والاستفزاز، أن مواقف بعض الجهات والشخصيات السياسية والإعلامية في الداخل اللبناني، تُلاقي تلك المواقف، متجاوزة قواعد الخصومة السياسية والاختلاف المشروع، إلى حالٍ من العداء والاستهداف المفتوح الذي يتعارض مع مقتضيات العيش المشترك وموجبات الاستقرار الداخلي، كما ترمي إلى إضعاف المقاربة البناءة التي يستند إليها العهد في تذليل العُقد الداخلية لتجاوز صعوبات المرحلة».

إحراق لافتات «عهد جديد للبنان» بعد رفعها بديلاً عن صور نصر الله وسليماني

وختم: «ان المواقف الداخلية العدائية والاستفزازية، تؤدي دوراً خطيراً، في الاحتقان الداخلي وتعميق الانقسامات داخل المجتمع اللبناني، لأنها مواقف تتجاوز دائرة السياسة إلى قضايا جوهرية تتعلق بالمصير والأرض والأمن والحق بحياة طبيعية لمكوِّن أساسي من المكونات اللبنانية».

جشي: فتنة أورتاغوس

ورد نائب «الحزب» حسين جشي على كلام نائبة المبعوث الأمريكي مورغان أورتاغوس ووصفها ل «حزب الله» بأنه «سرطان يجب استئصاله»، فقال «هذا كلام مُدان وغير مقبول بكل المقاييس، وهو مجافٍ للواقع اللبناني فضلاً عن أنه يساهم في صنع فتنة بين أبناء الوطن الواحد، بالإضافة إلى أنه يفضح الشعارات الزائفة التي يتلطى خلفها الأمريكي ومنها الديمقراطية وحق الشعوب في تقرير مصيرها». ودعا جشي مورغان إلى «أن تعي جيداً بأن «حزب الله» هو حزب لبناني يمثل شريحة كبيرة من اللبنانيين، وقد تأكدت شعبيته أيضاً من خلال التشييع المليوني لقائده سماحة الشهيد الأسمى السيد حسن نصر الله، والذي أثبت تشييعه المهيب أنه سيد شهداء الأمة بحق، وقد أكد فيه أهلنا وشعبنا تأييدهم والتزامهم بنهج قائدهم وسيدهم الراحل».

واعتبر «أن العدو الصهيوني لم يكن ليجرؤ على قتل البشر وتدمير الحجر في لبنان وغزة لولا الدعم الأمريكي اللامحدود له». واضاف «نحن ارتضينا بعد وقف إطلاق النار في السابع والعشرين من تشرين الثاني/نوفمبر من العام الماضي، أن تتحمل الدولة مسؤولياتها كاملة في دحر العدو وتحرير الأرض والأسرى وحماية اللبنانيين، ولكن ما يقوم به العدو اليوم من قتل وتدمير هو مخالف لكل ما تم الاتفاق عليه، ويضرب بعرض الحائط كل المواثيق والاتفاقات، وعلى الدولة اللبنانية أن تواجه ذلك بكل الإمكانات المتاحة».

وختم جشي: «الدولة تقوم بجهود دبلوماسية اليوم، ولكن هذه الجهود ورغم مضي أشهر عليها، إلا أنها لم تثمر ولم تفلح في أن تضع حداً لاعتداءات هذا العدو، وهي تملك اليوم خيارات غير الخيارات الديبلوماسية التي لم تثمن ولم تغن من جوع لغاية اليوم. وبالتالي فعليها أن توسع من دائرة خياراتها في مواجهة الاعتداءات المتواصلة».

قبلان: حذار من المغامرات

وأكد المفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان «أن لبنان لا يقوم إلا بالشراكة والتعاون والتضامن الميثاقي والكف عن لعبة الكمائن والزبائنية الدولية»، وقال في خطبة الجمعة «هناك لوبي سياسي مجنون يعمل كوكيل بين واشنطن وبيروت، وعينه على نزع سلاح المقاومة الذي يشكل أكبر ضمانات السيادة الوطنية، وهذا الأمر لن يتم، ولا توجد قوة في الأرض تستطيع تحقيق هذه المهمة القذرة، ولعبة النفاق الإعلامي والتسريبات السياسية التي يراد منها تطويق سلاح المقاومة تهدد لبنان برمته، ولن نقبل أي نقاش بلبنانية لبنان وسيادة السيادة، وإنما النقاش بالاستفادة من قدرات المقاومة وتوظيفاتها الوطنية».

وأضاف: «حذار من ذوي النعمة الجديدة، لأن البعض منهم مجنون في المغامرات ولعبة الدماء وبازار البضاعة الوطنية.

جعجع: أيام الحوار ولّت والمطلوب جدول زمني لتسليم السلاح أو إرساله لإيران

وثقتنا في الجيش اللبناني من ثقتنا في لبنانية لبنان وتضحيات المقاومة، والمقاومة والجيش اللبناني قوتان تاريخيتان في ميادين الجبهات السيادية والوطنية، ولبنان يحتاج الجيش والمقاومة وكل الإمكانات الوطنية للحد من عدوانية السرطان الصهيوني».

ووجّه قبلان كلامه إلى الحكومة قائلاً «البلد عزيز، وشعبه يحتاج إلى ما يعزز وجوده وحقوقه وقدرته على ممارسة وطنيته، بخاصة في بلدات الحافة الأمامية الجنوبية».

وختم: «أما إعادة الإعمار في الجنوب والضاحية والبقاع، فهي مسؤولية وطنية، ودون إعمار، الحكومة ليست حكومة، والدولة ليست دولة، والعين على الرئيس جوزف عون كحارس وطني وقيمة سيادية لا تقبل بلعبة الخارج في لبنان».

جعجع: البدعة انتهت

في المقابل، رأى رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع «أن الحديث عن حوار واستراتيجية دفاعية يعني عملياً أن على الدنيا السلام، وفي الواقع لا مجال لاستراتيجية دفاعية وأيام الحوار ولّت، وما يبقى هو وضع جدول زمني فوري، ووزراؤنا طالبوا بذلك وطلب منهم رئيس الجمهورية القليل من الوقت». وشدد على «أن الجدول الزمني الفعلي لتسليم السلاح هو 6 أشهر، فالأمور لا تتطلب أكثر من ذلك.

فحتى نقل سلاح الحزب الى طهران لا يتطلب أكثر من ذلك»، لافتاً إلى «أن لا شيء اسمه جنوب الليطاني وشمال الليطاني، وهذه البدعة انتهت، معتبراً أنه «ربما بسبب مطلبنا بتسليم السلاح اغتيل رفيق الحريري وكوكبة من الشخصيات، لأنهم اعتبروا أن الحريري كان خلف القرار 1559».

وأكد جعجع «أن لا مزاح هذه المرة، لا فرق بين جنوب وشمال الليطاني، ويفترض بالدولة في لبنان القيام بكل ما هو مطلوب، ومرجعيتنا في الوقت الحاضر هو اتفاق وقف اطلاق النار، وهناك قرارات دولية ملزمة، منها ال1701 وال1559، ونحن ما نزال نعيش خارج كوكب الارض». وشدد على «أن الوقت يضغط علينا جميعاً، ولبنان مطالب بتنفيذ القرار».

وقال «الاختلاف الايديولوجي لا يفسد في الود قضية، وعلى الرغم من خلافنا مع الحزب التقينا في مناسبات عدة في مجلس الوزراء، والقوات ليس لديها مشكلة مع الحزب إنما الموضوع يكمن في قيام دولة لبنانية فعلية لها مقوماتها».

وأضاف: «إذا استمرينا كما نحن الآن، لن تتوقف إسرائيل عن القيام باغتيالات، إنما الاغتيالات ستزداد والنقاط الـ5 ستصبح 10». واستطرد: «لقد أبلغت الموفدة أورتاغوس أن تسليم السلاح هو مطلبنا منذ 30 سنة وقبل ان يكون مطلبكم، ونحن نريد ان نعيش في ظل دولة، وفي حال بقي سلاح الحزب معه فأين سنكون، وما النتيجة؟ خراب وخراب وخراب».

وختم «لم نسمع من أورتاغوس في التصريحات الإعلامية هنا ما سمعناه منها في ابو ظبي، ولكنها قالت الكثير في الاجتماعات المغلقة. ورأى أن كل لحظة نضيعها لها ثمنها، وصحيح لا نريد صداماً بين الجيش والحزب، ولكن يجب بلورة الأمور كما ينبغي»، نافياً «سماع أحد من الحزب يهدد بحرب أهلية، إنما يتمسك على الأكثر بسلاحه».