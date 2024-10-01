“حزب الله” ويونيفيل يقولان إنه ما من توغل بري إسرائيلي “الآن” في لبنان

لندن- “القدس العربي”: نفى “حزب الله” صحة ادعاء الجيش الإسرائيلي بغزو أراضي لبنان، والدخول في اشتباكات مباشرة مع عناصر الحزب، بحسب تصريح لمسؤول العلاقات الإعلامية في “حزب الله” محمد عفيف.

من جهته أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي الثلاثاء أنه باشر عملية برية “محدودة” ضد حزب الله في جنوب لبنان ويخوض “قتالا عنيفا”، إلا أن الحزب نفى أن تكون قوات الاحتلال دخلت الأراضي اللبنانية، فيما أكدت قوة الأمم المتحدة في لبنان عدم حصول “توغل بري الآن”.

وبعد أسبوع من القصف المكثف على أهداف للحزب المدعوم من إيران أوقع مئات الشهداء ، زعم جيش الاحتلال الإسرائيلي في بيان فجر الثلاثاء إن جنوده دخلوا جنوب لبنان مساء الإثنين في إطار عملية “برية محدودة وموضعية ومحدّدة الهدف” ضد “أهداف ومنشآت إرهابية” لحزب الله، من غير أن يوضح عدد الجنود المشاركين فيها.

وأشار إلى أن هذه الأهداف تقع “في عدد من القرى القريبة من الحدود والتي ينطلق منها تهديد فوري وحقيقي للبلدات الإسرائيلية في الحدود الشمالية”، موضحا أن قوات الاحتلال على الأرض تحظى بإسناد جوي ومدفعي.

وكتب أفيخاي أدرعي المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي في رسالة نشرت باللغة العربية على تطبيق تلغرام، “يدور في منطقة جنوب لبنان قتال عنيف” مضيفا “من أجل سلامتكم الشخصية نطالبكم بعدم التحرك بالمركبات من منطقة الشمال إلى منطقة جنوب نهر الليطاني” متهما حزب الله باستخدام المدنيين “دروعا بشرية”.

ولاحقا طلب المتحدث من سكان جنوب لبنان إخلاء حوالى ثلاثين بلدة و”التوجه فورا إلى شمال نهر الأولي” محذرا من أن “كل من يتواجد بالقرب من عناصر حزب الله ومنشآته ووسائله القتالية يعرض حياته للخطر”.

وبعدما تمكنت قوات الاحتلال الإسرائيلي من اغتيال الأمين العام لحزب الله حسن نصرالله الجمعة في ضربة عنيفة في ضاحية بيروت الجنوبية، حذر المسؤولون الإسرائيليون من أن المواجهة معه لم تنته.

غير أن حزب الله نفى أن تكون قواتالاحتلال توغلت الى لبنان وخاضت اشتباكات مع مقاتليه.

وقال مسؤول العلاقات الإعلامية في الحزب محمّد عفيف في تصريحات وزعها إعلام الحزب إن “كل الادعاءات الصهيونية أن قوات الاحتلال دخلت إلى لبنان هي ادعاءات كاذبة” مضيفا “لم يحدث أي اشتباك بري مباشر بعد بين مجاهدي المقاومة وقوات الاحتلال”.

وأكد جهوزية مقاتلي الحزب “للمواجهة المباشرة” مع قوات الاحتلال الإسرائيلي التي “تتجرأ أو تحاول دخول” لبنان.

كذلك أكد الناطق باسم قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (يونيفيل) أندريا تيننتيأن “لا توغل بريا الآن”، بعيد تحذير القوة الدولية في بيان من أن “أي عبور إلى لبنان يعد انتهاكا لسيادة لبنان وسلامة أراضيه”، داعية الأطراف كلها الى “التراجع عن مثل هذه الأفعال التصعيدية التي لن تؤدي إلا إلى المزيد من العنف وسفك الدماء”.

تحذير وتنديد

ومع تصاعد الأنباء عن عملية توغل وشيكة، حذرت الأمم المتحدة الثلاثاء من عواقب “اجتياح بري واسع النطاق” في لبنان، وقالت الناطقة باسم مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان ليز ثروسيل في تصريح صحافي إن “العنف المسلح بين إسرائيل وحزب الله تصاعد، والعواقب على المدنيين رهيبة أساسا ونخشى أن يؤدي اجتياح بري اسرائيلي واسع النطاق للبنان إلى تفاقم المعاناة”.

كذلك نددت تركيا الثلاثاء “بمحاولة اجتياح غير مشروعة” للبنان ودعت إسرائيل إلى سحب جنودها “في أسرع وقت ممكن”، على ما جاء في بيان صادر عن وزارة الخارجية.

وأكد السفير الإسرائيلي في فرنسا جوشوا زرقا الثلاثاء أن بلاده “لا تعتزم غزو لبنان وتكرار الخطأ الذي ارتكب في 1982″، مضيفا ردا على سؤال عن الفترة الزمنية التي ستستغرقها العملية البرية “لا أعلم ما إذا كانت مسألة ساعات أو أيام، ولكنها ليست مسألة أشهر بالتأكيد”.

وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي احتل جنوب لبنان مدة 22 عاما، قبل أن ينسحب منه في أيار/مايو 2000.

(وكالات)