سياسة | عربي

“حزب الله” يأمل بأن تكون سوريا بقيادتها الجديدة في موقع الرافض للاحتلال الإسرائيلي

10 - ديسمبر - 2024

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بيروت: أعرب “حزب الله”، الثلاثاء، عن أمله في أن تكون سوريا بقيادتها الجديدة “في موقع الرافض للاحتلال الإسرائيلي”، وذلك بعد يومين من سقوط رئيس النظام بشار الأسد الذي قاتل الحزب الى جانب قواته خلال النزاع السوري.

وقال الحزب في بيان “نحن نأمل أن تستقر سوريا على خيارات أبنائها، وتحقق نهضتها، وأن تكون في موقع الرافض للاحتلال الإسرائيلي، مانعةً التدخلات الخارجية في شؤونها”، منددا بالضربات التي شنّتها إسرائيل خلال اليومين الماضيين ضد أهداف عسكرية سورية، معتبرا أنها “عدوان خطير”.

(أ ف ب)

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  1. يقول كريم المغربي:
    ديسمبر 11, 2024 الساعة 4:59 م

    نقول لحزب الله “اهتم بشأنك” وابتعد عن شؤون سوريا

    رد

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