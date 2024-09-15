“حزب الله”: حرب شاملة ستؤدي لنزوح المزيد من الإسرائيليين.. واستهدفنا اليوم مقرّ كتائب ‏المدرعات في ثكنة راوية

لندن- “القدس العربي”: أعلن “حزب الله” اللبناني، السبت، أنّ حرباً شاملة مع إسرائيل ستؤدي إلى نزوح “مئات الآلاف الإضافية” من الإسرائيليين.

وأدّى القصف المتبادل بين “حزب الله” والجيش الإسرائيلي على الحدود الإسرائيلية اللبنانية، منذ بدء الحرب في غزة، إلى نزوح عدد كبير من السكّان على جانبي الحدود.

وجاء إعلان “حزب الله” بعدما ما صرّح وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت، الإثنين، أن إسرائيل عازمة على استعادة الهدوء على الجبهة الشمالية، مشيراً إلى أن “هناك خيار اتفاق من شأنه أن يؤدي إلى ترتيبات في الشمال والجنوب”، مع “حزب الله” اللبناني وحركة “حماس” الفلسطينية، “والخيار الثاني هو التصعيد الذي سيؤدي إلى حرب”.

وقال نائب الأمين العام لـ “حزب الله” نعيم قاسم في خطاب في بيروت: “ليست لدينا خطة للمبادرة في حرب، لأنَّنا لا نجدها ذات جدوى، ولكن إذا شنَّت إسرائيل الحرب فسنواجهها بالحرب، وستكون الخسائر ضخمة بالنسبة إلينا وإليهم أيضاً”.

وأضاف: “إذا كانوا يعتقدون بأنَّ هذه الحرب تعيد المئة ألف نازح” إلى “شمال إسرائيل”، “فمن الآن نبشركم أعدوا العدة لاستقبال مئات الآلاف الإضافية من النازحين”.

ومنذ اندلاع الحرب في قطاع غزة، في السابع من تشرين الأول/أكتوبر، يتبادل “حزب الله” وإسرائيل القصف بشكل يومي عبر الحدود اللبنانية الجنوبية.

مذّاك يستهدف “حزب الله” بشكل رئيسي مواقع عسكرية إسرائيلية، في هجمات يشنّها من جنوب لبنان “دعماً” لغزة و”إسناداً” لمقاومتها. وترد إسرائيل باستهداف ما تصفها بأنها “بنى عسكرية” تابعة للحزب، إضافة إلى مقاتليه.

وأدت هذه المواجهات إلى نزوح عشرات الآلاف من اللبنانيين والإسرائيليين، وأثارت المخاوف من اتساع رقعة الحرب المستمرّة منذ أكثر من 11 شهراً في قطاع غزة.

مساء السبت، أعلن الجيش الإسرائيلي أن سلاحه الجوي قصف ما يشتبه بأنها مخازن أسلحة في موقعين في البقاع (شرق) وستة مواقع أخرى في الجنوب.

وأصيب أربعة أشخاص، بينهم ثلاثة أطفال، في قصف إسرائيلي على الهرمل بشمال البقاع، على بعد 140 كلم عن الحدود الإسرائيلية، حسبما أعلنت وزارة الصحة اللبنانية.

وقال مصدر قريب من “حزب الله” إن الضربة استهدفت مزرعة في المنطقة، وهي من معاقل الحزب.

واستهدفت ضربة ثانية في قرية سرعين قرب بعلبك “مستودعات مواد غذائية” وفق المصدر.

واليوم، ذكرت وسائل إعلام عبرية أن طائرة بدون طيار، تم إطلاقها من لبنان انفجرت في بلدة المطلة الحدودية في إسرائيل.

وأكد الجيش الإسرائيلي أنه تم إطلاق وابل من حوالي 40 صاروخاً من لبنان على منطقة الجليل ومرتفعات الجولان، بعد انطلاق صافرات الإنذار في المنطقة.

ولم ترد أنباء عن وقوع إصابات بسبب الانفجار، لكن هناك بعض الأضرار، حسب تقارير أولية.

وتشير بعض التقارير إلى أن الطائرة بدون طيار انفجرت قبل إطلاق صافرات الإنذار.

واليوم، قال الحزب: استهدفنا مقر كتائب ‏المدرعات ‏التابع للواء 188 بالجيش الإسرائيلي في ثكنة راوية (شمال) بعشرات صواريخ الكاتيوشا.

وكان الطيران الإسرائيلي، قد نفذ مساء أمس السبت، غارات استهدفت عدة مناطق شرقي لبنان.

ومنذ بدء التصعيد، استشهد 623 شخصاً على الأقل في لبنان، وفق تعداد لوكالة فرانس برس، بينما قُتل 50 شخصاً على الجانب الإسرائيلي، وفق الجيش.

(وكالات)