حزب الله يبث فيديوهات لاستهداف دبابات إسرائيلية.. وجيش الاحتلال يتهم إيران بإعطائه الأوامر- (شاهد)

القدس- بيروت: اتهم الجيش الإسرائيلي، إيران بأنها هي من أمرت حزب الله بشن هجمات على الحدود اللبنانية الإسرائيلية أمس الأحد.

وقال المتحدث باسم الجيش: “نفذ حزب الله عددا من الهجمات بإطلاق النار من أجل تشتيت جهودنا الحربية في الجنوب (غزة) بتوجيهات إيرانية وبدعم منها”.

في المقابل، بث الإعلام الحربي في حزب الله، فيديو لاستهداف القوات الإسرائيلية عند حدود لبنان.

وأشار الإعلام الحربي في بيان أوردته “الوكالة الوطنية للإعلام” اليوم الإثنين، إلى أنه “في مواصلة للردّ على قتل وجرح الصحافيين في بلدة علما الشعب والمدنيين في بلدة شبعا، استهدفت المقاومة الإسلامية أمس الأحد تجمع مدرعات لجيش العدو الصهيوني في موقع حانيتا عند الحدود اللبنانية الفلسطينية بالصواريخ المُوجّهة وحققت إصابات دقيقة ومباشرة”.

كما بثّ الإعلام الحربي أيضا، فيديو لمقاتلي حزب الله وهم يستهدفون “كاميرات الرصد وتجيهزات الجمع الحربي في عدد من المواقع التابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي عند الحدود اللبنانية الفلسطينية”.