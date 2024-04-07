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حزب الله يبث فيديو لإسقاط ثاني أكبر طائرة مسيرة إسرائيلية- (شاهد)

7 - أبريل - 2024

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لندن- “القدس العربي”:

بثّ “حزب الله”، يوم السبت، مشاهد لإسقاط طائرة مسيرة إسرائيلية متطورة فوق الأراضي اللبنانية، بصاروخ أرض- جو.

وقال الحزب إنه أسقط مسيرة إسرائيلية من نوع “هيرمز 900” وهي ثاني أكبر طائرة استطلاع في جيش الاحتلال، ويبلغ سعرها 6 ملايين دولار، وفق ما نشر الحزب.

وأوضح أن المسيرة الإسرائيلية تستطيع الطيران لمدة 36 ساعة متواصلة، بسرعة تبلغ 220 كيلومترا في الساعة. وهي مجهزة بأجهزة رصد واستطلاع متطورة للغاية، ولها القدرة على الاتصال بالأقمار الصناعية.

وأشار إلى أن الطائرة مزودة بأربعة صواريخ موجهة يصل مداها إلى 10 كيلومترات، وتستخدم في تنفيذ الاغتيالات والقصف الجوي.

من جانبه، اعترف جيش الاحتلال بسقوط المسيرة، وقال في بيان مقتضب: “أُطلق صاروخ أرض-جو، نحو طائرة مسيرة لسلاح الجو كانت تعمل في الأجواء اللبنانية، حيث أصيبت الطائرة المسيرة وسقطت داخل لبنان”.
ورداً على ذلك، قصفت طائرات إسرائيلية أهدافا قرب مدينة بعلبك شمال شرق لبنان.

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  1. يقول ملاحظ:
    أبريل 7, 2024 الساعة 11:28 ص

    سوف يدفع ثمنها من أموال البترول الخليجي..لسوء الحظ..

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    1. يقول عزيز العلي:
      أبريل 7, 2024 الساعة 1:05 م

      خليهم يدفعوا. طول عمرهم بيدفعوا لامريكا ومنها لاسرائيل.

    2. يقول عزيز العلي:
      أبريل 7, 2024 الساعة 1:05 م

      نعم خليهم يدفعوا. طول عمرهم بيدفعوا لامريكا ومنها لاسرائيل…

  2. يقول عمران:
    أبريل 7, 2024 الساعة 11:32 ص

    غريب انه النظام السوري و اللبناني و كل طاقاتهم العسكرية ما نزلوا ولا حتى درون ب ٢٠٠ دولار، بس الحوثيين و حزب الله ينزلوا درونات بالملايين.
    في قوة تحاول تخلي هالناس غير شكل.
    دمروا سوريا باضعاف ما فعل الإسرائيلي بغزة.

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  3. يقول نورس حيدر:
    أبريل 7, 2024 الساعة 12:33 م

    هههه عملية نوعية بامتياز …..لولا أمريكا و تسليحها و تأييدها المطلق و أذناب المطبعين من المتصهينين لما صمدت دولة الاحتلال يوما واحدا أمام المقاومة

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  4. يقول أبو نبيل بزونة:
    أبريل 7, 2024 الساعة 2:09 م

    وسيعلم الذين ظلموا اي منقلب سوف ينقلبون _ االهم سدد خطاهم وصوب رميهم . أنت فخر الامة ورجالها واللعنة على اشباه الرجال الذين باعوا الدين والارض والان العرض …اللهم واجعل الامريكان والصهاينة والمطبعين بأسهم شديد ومزقهم كل ممزق واطمس على أموالهم وأشدد على قلوبهم وخذهم عزيز مقتدر … دعاءنا لله ربنا انك قلت أدعوني أستجب نسالك باخوتنا واحباآنا وأهلينا المستضعفين في غزة العزة اللهم دافع عنهم وقهم شر امريكا والعدو الصهيوني وأذنابهم من الذين نكثو العهود من المرجفين المنافقين.. انك سميع مجيب

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  5. يقول Nabil Bahij:
    أبريل 7, 2024 الساعة 2:28 م

    هاذا هو الرد القاسي الذي توعدت به ايران اسرائيل.نفس قصة قاسم السليماني عندما قصف النظام الإيراني بنايات خالية

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  6. يقول أبو نبيل بزونة:
    أبريل 7, 2024 الساعة 2:29 م

    وسيعلم الذين ظلموا اي منقلب سوف ينقلبون _ االهم سدد خطاهم وصوب رميهم .

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  7. يقول Palestine is a 🔥🔥🔥 never be divided with any colonizers:
    أبريل 7, 2024 الساعة 3:29 م

    Megalo Congratulations for this military drastic reaction against savage BRUTAL CARCINOGENIC ZIONISM colonizers
    Well done well done well 😄😄😄😄😄
    Any our military progress brings security and stability to our patriot and our people 💝💝💝

    رد

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