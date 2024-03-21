حزب الله يتحدث عن إرباك شديد للعدو لا يمكّنه من حسم الخيارات.. وتعويضات أهالي الجنوب تثير اعتراضات

بيروت- “القدس العربي”: يستمر تبادل العمليات الحربية بين حزب الله وإسرائيل على الجبهة الجنوبية اللبنانية، مع تسجيل تصعيد عسكري أحياناً وانحسار أحياناً أخرى قياساً بالتصعيد، الذي شهدته الأيام القليلة الماضية مع توسع رقعة الغارات لتشمل منطقة بعلبك، علماً أن الخسائر المادية والبشرية أخذت تتكشف تدريجياً في معظم القرى الحدودية، ما يضع حكومة تصريف الأعمال أمام تحدي دفع التعويضات لإعادة الإعمار، بعد تسريبات نُقلت عن توجه الرئيس نجيب ميقاتي إلى دفع تعويض بقيمة 20 ألف دولار عن كل شهيد و40 ألف دولار عن كل منزل مدمّر. وقد استدعى هذا الأمر استغراباً لدى قوى المعارضة، التي سبق أن دعت حزب الله إلى تحمل المسؤولية عن دفع التعويضات طالما انفرد بقرار فتح الجبهة، فيما بدأت تتعالى أصوات تسأل عن سبب عدم إقدام الحكومة على التعويض عن أضرار تفجير مرفأ بيروت.

ولاد الدولة والدويلة

وكتب عضو كتلة الكتائب، الياس حنكش، على منصة “إكس: “”إن كانت المعلومات صحيحة عن دفع التعويضات، فإن الدولة ستعتبر شهداء حزب الله شهداء درجة أولى وستدفع تعويضاً لعائلاتهم في حين لم تكترث لباقي الشهداء ومن بينهم ضحايا تفجير المرفأ الذين لم يحصلوا على أي تعويض رغم تلقي لبنان مساعدات تخطت قيمتها نصف مليار دولار أمريكي”. وختم: “الضرايب عولاد الدولة والتعويض لولاد الدويلة!”.

إن كانت المعلومات صحيحة، فإن الدولة ستعتبر شهداء حزب الله شهداء درجة أولى وستدفع تعويض لعائلاتهم في حين لم تكترث لباقي الشهداء ومن بينهم ضحايا تفجير المرفأ الذين لم يحصلوا على أي تعويض رغم تلقي لبنان مساعدات تخطت قيمتها نصف مليار د.أ.

الضرايب عولاد الدولة والتعويض لولاد الدويلة! pic.twitter.com/9TN2HIMF9I — Elias Hankach (@EliasHankach) March 20, 2024

في الوقائع الميدانية، شن الطيران الحربي الإسرائيلي غارة على بلدة العديسة استهدفت “إكسبرس” ومنزلاً قبالة نقطة البانوراما، كما شنّ غارات أخرى على بلدات عيتا الشعب ويارون وطيرحرفا وحولا وميس الجبل بعد ساعات على غارات على مروحين والضهيرة ويارين وايضاً على عيتا الشعب خلّفت أضراراً جسيمة في الممتلكات والمزروعات وأضراراً في شبكة الكهرباء وحريقاً في أشجار معمرة.

جمعية الرسالة للاسعاف الصحي : الـ غارة إستهدفت إكسبرس ومنزل ال رسلان مقابل بانوراما عديسة من دون وقوع إصابات 🇱🇧

pic.twitter.com/GeHkYzxV7M — مصدر مسؤول (@fouadkhreiss) March 21, 2024

وأورد المتحدث باسم جيش الاحتلال أنه تم استهداف مبنى عسكري لحزب الله في الضهيرة. وخرق الطيران المعادي جدار الصوت في أجواء منطقتي النبطية واقليم التفاح وعلى مستوى منخفض محدثاً دوياً قوياً.

وطال القصف المدفعي أطراف بلدة يارون ووطى الخيام والمنطقة الواقعة بين حمامص وسهل مرجعيون إضافة إلى العديسة وكفركلا.

في المقابل، أعلن حزب الله انه “استهدف قوة استخبارات عسكرية في المطلة وأوقع أفرادها بين قتيل وجريح”. كما هاجم الحزب بالقذائف المدفعية موقع المالكية. وأفاد الإعلام العبري بانطلاق صفارات الإنذار في كريات شمونة وعدد من المستوطنات.

مواصلة التصدي

وأكد حزب الله “مواصلة تصديه البطولي للعدوان الصهيوني الذي يفرض عليه إرباكاً شديداً لا يمكّنه من حسم الخيارات كما يريد”، بحسب ما أعلنت كتلة “الوفاء للمقاومة” بل “يلزمه بدفع ثمن إصراره على مواصلة عدوانه على غزة. ورأت الكتلة “أن هذا الوضع المربك للعدو سيكشف أيضاً الوهن الحقيقي الذي يعانيه على المستويات السياسية والاقتصادية والمجتمعية كما على الصعد الأمنية والعسكرية والإدارية”.

وافترضت أن “يتم التوصل إلى وقف دائم وشامل للعدوان وإلى رفع المعاناة عن أهل غزة الشرفاء بما يتناسب مع إرادة الصمود لديهم، واحتضانهم لخيار التحرر ورفضهم الإحتلال الصهيوني لوطنهم ولمصادرته حقهم في تقرير مصيرهم”، مبدية “تقديرها واعتزازها بموقف الإسناد والتضامن العملي الميداني والبطولي الذي يلتزمه حزب الله ويبذل دونه التضحيات الجسام ويتشارك مع المقاومين اللبنانيين وقوى محور المقاومة في المنطقة شرف الضغط على المعتدين الصهاينة والحؤول دون تمكينهم من تحقيق أوهامهم ومشروعهم الإلغائي الخطير الذي يتهدد الأمن والاستقرار الإقليميين”.

وثيقة بكركي

من ناحيتها، طرحت الأحزاب المسيحية في بكركي بحضور البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي مسألة ما يتهدد المسيحيين وموضوع سلاح حزب الله، وشارك في الاجتماع النائب فادي كرم عن القوات اللبنانية والنائب جورج عطالله عن التيار الوطني الحر ومستشار رئيس الكتائب ساسين ساسين وممثلان عن النائبين ميشال معوض ونعمة افرام، وغاب ممثل “تيار المردة” تفادياً لأي إحراج خصوصاً أن المجتمعين تداولوا في موضوع سلاح حزب الله وضرورة حصر أي سلاح بيد الدولة اللبنانية.

وناقش المجتمعون مسودة وثيقة تتطرق إلى “دور لبنان التاريخي والحر الذي يتحول تباعاً إلى دولة دينية شمولية ايديولوجية، وتذكّر بالثوابت التاريخية أي الحرية والتعددية والمساواة في الشراكة واحترام اتفاق الطائف والقرارات الدولية والحياد واللامركزية الادارية الموسعة، وتدعو إلى بسط سيادة الدولة على كل أراضيها وحماية حدودها ووضع السيادة بحمى بالجيش اللبناني والقوى الامنية حصراً وتبني استراتيجية دفاعية واضحة، كما إلى عدم الانزلاق إلى خيارات لا تخدم لبنان وشعبه والعمل معاً لانتخاب رئيس ووضع ميثاق شرف بين المسيحيين اولاً ثم مع الأفرقاء الآخرين”. وتنبّه الوثيقة إلى “تراجع الحضور المسيحي في القطاع العام وبيع أراضيهم وخطر السلاح غير الشرعي اللبناني وغير اللبناني والنزوح السوري”.