“حزب الله” يتوعد إسرائيل بحرب “بلا سقف”- (فيديو)

بيروت: توعد “حزب الله”، مساء السبت، إسرائيل بشن حرب ضدها “بلا ضوابط ولا قواعد ولا سقف”، في حال قررت الأخيرة خوضها مع لبنان.

جاء ذلك في مقطع فيديو ترويجي نشره “الإعلام الحربي” التابع للحزب تحت عنوان: “لمن يهمه الأمر”.

وتضمن الفيديو مقتطات من كلمة متلفزة سابقة لأمين عام الحزب، حسن نصرالله، قال فيها: “إذا فرضت الحرب على لبنان فإن المقاومة ستقاتل بلا ضوابط وبلا قواعد وبلا سقف”.

وأضاف: “من يفكر في الحرب معنا سيندم إن شاء الله”، وفقا لما جاء في الفيديو.

كما تضمن الفيديو الذي بلغت مدته دقيقة و11 ثانية، مشاهد رصد جوي لمناطق ومدن إسرائيلية حصل عليها “حزب الله” خلال عملية استطلاع واسعة نفذتها طائرات مسيرة تابعة له.



ووفقا لمراقبين، فإن صور الاستطلاع التي ظهرت بالفيديو تظهر أهدافا حيوية وعسكرية إسرائيلية، منها مصافي النفط في مدينة حيفا، ومطار بن غوريون في تل أبيب وميناء أسدود وقواعد عسكرية في الجليل الأعلى.

والثلاثاء الماضي، أعلن “حزب الله” تنفيذ عملية “الهدهد” بإرسال طائرة مسيرة عادت بصور حسّاسة من شمال إسرائيل، وتحديدا من حيفا.

ونشر “حزب الله” حينها مقطعا مصورا يتضمن مسحا دقيقا لمناطق في شمال إسرائيل صورته طائرات مسيرة، قال الحزب إن المسيرات تمكنت من تجاوز وسائل الدفاع الجوي الإسرائيلية، وعادت دون كشفها أو إسقاطها.

وفي الأسابيع الأخيرة، ازدادت حدة التصعيد المتبادل بين تل أبيب و”حزب الله” على الحدود بين إسرائيل ولبنان.

والثلاثاء، أعلن الجيش الإسرائيلي “المصادقة” على خطط عملياتية لهجوم واسع على لبنان.

فيما يربط “حزب الله” وقف هجماته على إسرائيل بإنهاء الأخيرة حربها على قطاع غزة، التي بدأتها في 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023.

(الأناضول)