“حزب الله” يتوعد إسرائيل بحرب “بلا سقف”- (فيديو)

بيروت: توعد “حزب الله”، مساء السبت، إسرائيل بشن حرب ضدها “بلا ضوابط ولا قواعد ولا سقف”، في حال قررت الأخيرة خوضها مع لبنان.
جاء ذلك في مقطع فيديو ترويجي نشره “الإعلام الحربي” التابع للحزب تحت عنوان: “لمن يهمه الأمر”.
وتضمن الفيديو مقتطات من كلمة متلفزة سابقة لأمين عام الحزب، حسن نصرالله، قال فيها: “إذا فرضت الحرب على لبنان فإن المقاومة ستقاتل بلا ضوابط وبلا قواعد وبلا سقف”.
وأضاف: “من يفكر في الحرب معنا سيندم إن شاء الله”، وفقا لما جاء في الفيديو.
كما تضمن الفيديو الذي بلغت مدته دقيقة و11 ثانية، مشاهد رصد جوي لمناطق ومدن إسرائيلية حصل عليها “حزب الله” خلال عملية استطلاع واسعة نفذتها طائرات مسيرة تابعة له.
ووفقا لمراقبين، فإن صور الاستطلاع التي ظهرت بالفيديو تظهر أهدافا حيوية وعسكرية إسرائيلية، منها مصافي النفط في مدينة حيفا، ومطار بن غوريون في تل أبيب وميناء أسدود وقواعد عسكرية في الجليل الأعلى.
والثلاثاء الماضي، أعلن “حزب الله” تنفيذ عملية “الهدهد” بإرسال طائرة مسيرة عادت بصور حسّاسة من شمال إسرائيل، وتحديدا من حيفا.
ونشر “حزب الله” حينها مقطعا مصورا يتضمن مسحا دقيقا لمناطق في شمال إسرائيل صورته طائرات مسيرة، قال الحزب إن المسيرات تمكنت من تجاوز وسائل الدفاع الجوي الإسرائيلية، وعادت دون كشفها أو إسقاطها.
وفي الأسابيع الأخيرة، ازدادت حدة التصعيد المتبادل بين تل أبيب و”حزب الله” على الحدود بين إسرائيل ولبنان.
والثلاثاء، أعلن الجيش الإسرائيلي “المصادقة” على خطط عملياتية لهجوم واسع على لبنان.
فيما يربط “حزب الله” وقف هجماته على إسرائيل بإنهاء الأخيرة حربها على قطاع غزة، التي بدأتها في 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023.
(الأناضول)
حيا الله الهدهد شرف أمة الطيور وعزها وتاجها وكل من تيمن بالهدهد المبارك.
الهدهد لا يأتي إلا بالبشرى وبالخبر اليقين.
واثبتت الأحداث وحرب ال 2006 صدق حزب الله حيث انه إذا قال فعل على عكس الأنظمة الرجعية العميلة
اي تهديد هذا، فعلا هزلت مليشيا تهدد دولة نووية الدلة الصهيونية تساندها دول الغرب والنيتو، لو قرروا استهداف لبنان لحولوه الى هيروشيما، اتقوا الله في ابناء الشعب اللبناني الذي عانى كثيرا من الظلم والقهر بسبب مليشيات ترهن مستقبل لبنان وشعبه لأجندات خارجية. على الحزب الشيعي ان يعلم انه سبب خراب الاوطان من سوريا إلى لبنان ويترك لبنان وشأنه.
الله ينصركم على أعداء الحق والدين
لايوجد الا حل واحد
وسوف يتحقق وعد الله نافذ
مايمسي اسرائيل ليست إلا عصابه مجرمين وفلسطين
هذه المؤسسه المحتله لفلسطين
على سرير الموت
ويغذونها لكي لاتموت ولكن لابد من الموت
نصبر ونرى وعد الله
في كل ظالم معتد