«حزب الله» يحبط محاولتي تسلل للجيش الإسرائيلي… واستشهاد ثلاثة مسعفين

بيروت – «القدس العربي»: اكتسبت زيارة المبعوث الأمريكي آموس هوكشتاين إلى بيروت أهمية كبيرة هذه المرة، كونها تأتي بعد تهديدات إسرائيلية بعدم شمول الهدنة المرتقبة في غزة الجبهة الجنوبية في لبنان، وهو ما عبّر عنه هوكشتاين بنفسه بقوله بعد زيارة رئيس مجلس النواب نبيه بري “إن هدنة غزة قد لا تمتد بالضرورة تلقائياً على جنوب لبنان”.

وحسب المتابعين للزيارة، يسعى هوكشتاين لأن تشمل الهدنة في غزة جبهة الجنوب.

وفي غياب أي ضمانات إسرائيلية طرح الموفد الامريكي أن تخرج مبادرة التهدئة من الجانب اللبناني وعدم انتظار الاتفاق في غزة، لأن الوضع لا يسمح بأي مناورات في ظل القلق المتعاظم من تدحرج الأمور إلى الأسوأ.

وشرح الموفد الأمريكي طبيعة زيارته قائلاً: “أنا هنا من أجل الحث على الوصول إلى حل دبلوماسي ينهي العمليات الحربية على الحدود بين لبنان وإسرائيل، الولايات المتحدة تؤمن بأن الحل الديبلوماسي هو السبيل الوحيد لوضع حد للعمليات الحربية القائمة”.

وتزامنت زيارة هوكشتاين مع استمرار المواجهات على طرفي الحدود، حيث استشهد 3 مسعفين متطوعين من “الهيئة الصحية الإسلامية” في قصف إسرائيلي على مركز إسعافي في بلدة العديسة جنوب لبنان، وأطلق جيش الاحتلال الإسرائيلي النار في الهواء وعلى مسافة قريبة من مزارعين كانوا يرشّون المبيدات على مزروعاتهم في محيط بلدة الوزاني قضاء مرجعيون.

وأغار الطيران الحربي على مناطق جنوبية حدودية عدة.

في المقابل، أعلن الإسعاف الإسرائيلي “إننا نتعامل مع 3 إصابات بعد إطلاق صاروخ من لبنان نحو مرغليوت في الجليل الأعلى”.

وتحدثت وسائل إعلام اسرائيلية عن قتيل و7 جرحى بينهم 2 في حالة خطيرة و4 متوسطة و1 طفيفة جراء إطلاق صاروخ مضاد للدروع من لبنان تجاه مرغليوت. وأعلن «حزب الله» انه استهدف “الأجهزة التجسسية في ‏موقع رويسات العلم في تلال كفرشوبا اللبنانية المحتلة بالأسلحة المناسبة ‏وأصابها إصابة مباشرة”، كما قصف موقعي الرمثا والسماقة.

وكان الإعلام الحربي في «حزب الله» قد أعلن في بيان أنه “أثناء محاولة قوة إسرائيلية معادية التسلل إلى داخل الأراضي اللبنانية في منطقة وادي قطمون مقابل رميش ‌‌قام ‌مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة (11:45) من ليل يوم الأحد باستهدافها بالأسلحة الصاروخية وحققوا فيها إصابات مباشرة”. كما أعلن انه “أثناء محاولة قوة إسرائيلية معادية من لواء غولاني التسلل إلى داخل الأراضي اللبنانية من جهة خربة زرعيت مقابل بلدة راميا اللبنانية ‌قام ‌مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة (12:15) من ليل يوم الأحد الإثنين بتفجير عبوة ناسفة كبيرة بالقوة المتسللة ثم استهدفوها بعددٍ من قذائف المدفعية وحققوا فيها إصابات مباشرة”.