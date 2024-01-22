حزب الله يرد على محاولة فرض توازن التهجير والتهديد بحرب: مستعدون لأي احتمال

بيروت- “القدس العربي”: يبدو أن المعادلة الجديدة التي تقترحها إسرائيل مقابل حزب الله ليست هدنة لمدة 48 ساعة، كما أوردت صحيفة “يديعوت أحرونوت”، بل هي طرح مفخخ واستفزاز واستدراج خبيث لتوسيع رقعة المواجهات، وهذا ما عبّر عنه تحليق الطيران الحربي المعادي بشكل كثيف مساء الأحد الإثنين فوق معظم المناطق اللبنانية، بدءاً بالجنوب مروراً بجبل لبنان والضاحية الجنوبية والبقاع وصولاً إلى طرابلس.

وقد كشف وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت عن نوايا تل أبيب خلال لقائه نظيره الفرنسي سيباستيان ليكورنو، إذ قال “حتى لو أوقف حزب الله عملياته فنحن لن نتوقف ولن نوقف النار على الحدود مع لبنان حتى ضمان عودة السكان”، معتبراً “أن الحرب في الشمال ستكون قاسية على إسرائيل ولكنها ستكون مدمرة بالنسبة لحزب الله ولبنان”.

وأما رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو فقد أكد، الإثنين، لليكورنو على ضرورة إبعاد حزب الله عن الحدود، معتبرا ذلك “هدفا وطنيا لدولة إسرائيل”. وتابع أن “هذا الهدف يمكن تنفيذه دبلوماسيا أو بطرق أخرى”.

وكانت “يديعوت أحرونوت” نقلت عن ضباط إسرائيليين قولهم إنه “ينبغي إنشاء معادلة جديدة مقابل حزب الله، وبحسب المعادلة، يعلن الجيش الإسرائيلي أنه سيوقف إطلاق النار لمدة 48 ساعة، لكن أول قذيفة ستسقط في أراضينا، وخاصة إذا أطلِقت باتجاه هدف مدني، ستقود إلى قصف شديد يؤدي إلى تدمير جنوب لبنان، وضمن ذلك مهاجمة بيوت مشبوهة في القرى الشيعية عند الحدود”. ولفتت الصحيفة إلى “أن سياسة الجيش الإسرائيلي تجاه حزب الله، في بداية الحرب على غزة، كانت أن إطلاق نار يقابل بإطلاق نار وأن هذه السياسة تغيرت في الأسابيع الأخيرة، بحيث أصبح الجيش الإسرائيلي يشن سلسلة هجمات يومية ضد أهداف عسكرية لحزب الله، من دون انتظار إطلاق نار من جانبه”.

اليوم الـ 107

وفي اليوم الـ 107 على اندلاع الشرارة على الجبهة الجنوبية، استهدفت المدفعية الإسرائيلية أطراف بلدات مارون الراس وعيترون ويارين والبستان وسهل مرجعيون وحولا وميس الجبل وتلة العزية عند أطراف دير ميماس وكفركلا والعديسة وتلة العويضة في محيط الطيبة. وشنّ الطيران الحربي غارة على أطراف شيحين دمرت منزلاً من طبقتين، كما شنّ غارة على مروحين، وأخرى على الطيبة قرب مركز للدفاع المدني. وتسبب غارة على منزل مواطن في طيرحرفا بأضرار جسيمة. وأطلقت مسيّرة صاروخاً خلف معتقل الخيام وصاروخاً آخر على غرفة سكنية داخل مشروع زراعي في محلة إبل القمح خراج بلدة الوزاني. وتحدث جيش الاحتلال عن قصف مبنى عسكري في بلدة مارون الراس يقيم فيه عناصر حزب الله اضافة إلى استهداف نقاط مراقبة.

في المقابل، أعلن حزب الله أنه استهدف “تجمعاً لجنود العدو الإسرائيلي في محيط موقع الراهب ‏‏بالأسلحة المناسبة وأصيب إصابة مباشرة”. واستهدف “قوة من الجمع الحربي الإسرائيلي في مرتفع أبو دجاج ‏‏بالأسلحة المناسبة وأصيبت إصابة مباشرة”. كذلك استهدف موقع السماقة في مزارع شبعا ‌‏بالأسلحة الصاروخية محققاً إصابات مباشرة.

وكان الحزب تبنى مهاجمة قوة إسرائيلية في محيط ثكنة زرعيت بالأسلحة الصاروخية، كانت تتحضر لتنفيذ عدوان داخل ‏الأراضي اللبنانية، مما أدى إلى وقوع ‏إصاباتٍ مؤكدة في صفوفها بحسب بيان للحزب الذي نعى المجاهد علي سعيد يحيى “جواد” من بلدة الطيبة والمجاهد سامح أسعد أسعد “أبو تراب” من بلدة كفركلا اللذين ارتقيا على طريق القدس.

بدورها، نعت “كتائب القسام” الشهيد المجاهد محمد باسم عزام من مخيم المية ومية في صيدا والذي ارتقى شهيداً خلال مهمته في جنوب لبنان وتم اطلاق نار كثيف خلال التشييع.

صحيفة “يديعوت أحرونوت” العبرية: صاروخ أطلقه حـ.زب الله الليلة الماضية أصاب مبنى في “زرعيت” تابع لمصنع يساهم في 40% من الناتج المحلي (الإسرائيلي) في مجال الزراعة. pic.twitter.com/fooPenppMd — مصدر مسؤول (@fouadkhreiss) January 22, 2024

رسائل المقاومة

أما مدينة بنت جبيل فقد شيّعت الشهيدة سمر جميل السيد محمد التي سقطت أثناء الغارة على كفرا، وتقدّم المشيعين عضو كتلة “الوفاء للمقاومة” النائب حسن فضل الله الذي قال في المناسبة إن كل استهداف للمدنيين، يأتي رده الحتمي على مستوطنات العدو.. وإن المساس بالمدنيين هنا تحت أي ذريعة لا يمكن التساهل معه، والمقاومة ستستمر في الرد على أي استهداف للمدنيين في أي مكان في لبنان”.

وأضاف أن “العدو لم يتعلم من التجارب الماضية في التسعينيات عندما كان يمارس الاغتيالات مباشرة أو بالمتفجرات، بأنه أمام كل دم لشهيد يسقي هذه الأرض، يولد آلاف المجاهدين المستعدين للشهادة دفاعاً عن بلدهم، فمثل هذه الاغتيالات لا يمكن لها أن تؤثر على إرادة المقاومة، التي تعمل وتبدع من أجل أن تجد الحلول المواتية، وأن تفرض المعادلات المناسبة التي تردع هذا العدو وتجعله يدفع ثمناً جراء هذه الاعتداءات”.

وأكد أن “هذا العدو يطلق التهديدات، ويرسل الرسائل، وبأساليب متنوعة، من خلال استهداف البنى المدنية والبيوت، ومحاولة فرض توازن التهجير ما بين الشمال عنده والجنوب عندنا، أو يهددنا بحرب واسعة، ونحن في المقاومة وبكل وضوح، لدينا الاستعدادات الكاملة لأي احتمال، وكل الاحتمالات مطروحة أمامنا، وأياً تكن هذه الاحتمالات والخيارات، فإن الانتصار هو المآل النهائي لبلدنا ومقاومتنا وشعوب أمتنا”.

وأضاف فضل الله “كل ما يطرحه العدو لن يغيّر في المعادلة، فهذه حرب الخيار الواحد، وخيارنا أن نستمر في المقاومة، وخيار العدو أن يوقف هذا العدوان، وهذه هي المعادلة، إيقاف العدوان الصهيوني على غزة، هو الذي يمكن أن يفتح الباب أمام أمور أخرى، وأما غير ذلك، فلا مجال له”.

من ناحيته، رأى رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع “أن الأوضاع غامضة في المنطقة وآخرها ما حصل بين إيران وباكستان”، معتبراً “أن لبنان في عين العاصفة، ولكن لو كان الجيش اللبناني منتشراً على الحدود الجنوبيّة، لكنا جنبنا البلد وأبناءه كل ما نشهده حالياً”. واعتبر “أن تأييد القضية الفلسطينية شيء والحصول على مكتسبات سياسية تحت شعار القضية الفلسطينية شيء آخر”.