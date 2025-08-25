قاسم: لن نتخلى عن السلاح والعدو يريد طرد أهلنا من «المنطقة الاقتصادية»… رد إسرائيل يحمله براك إلى بيروت

بيروت ـ «القدس العربي»:يتحدد اليوم مصير الورقة الأمريكية التي أقرت أهدافها الحكومة اللبنانية حول حصرية السلاح مع عودة الموفدين الأمريكيين توم براك ومورغان أورتاغوس ومعهما 3 سيناتورات أمريكيين حاملين معهم للبنان الرد الإسرائيلي على هذه الورقة والخطوات التي تدعي تل أبيب أنها ستنفذها لملاقاة الخطوة اللبنانية.

وجدد أمس أمين عام «حزب الله» الشيخ نعيم قاسم القول «إن السلاح الذي يحمينا من عدونا لن نتخلى عنه ولن نترك إسرائيل تسرح وتمرح في بلدنا» وأكد «أن السلاح الذي تحمله المقاومة و«حزب الله» هو روح لبنان وشرفه وأرضه وكرامته ومستقبل أطفاله» معتبراً «أن لدينا أنصاراً كثراً يزيدون على نصف الشعب اللبناني وهؤلاء كلهم معنا من أجل حماية السلاح وحماية لبنان، ومن يريد نزع سلاحنا كمن ينزع روحنا وعندها سيرى العالم بأسنا».

وقبيل بدء المحادثات الرسمية لبراك وأورتاغوس مع الرؤساء الثلاثة، أوضح مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو «أن إسرائيل تقدر خطوات لبنان بشأن حصر السلاح» قائلاً «إذا اتخذت القوات الأمنية اللبنانية خطوات لنزع سلاح «حزب الله» فإن إسرائيل ستتخذ خطوات متبادلة بما في ذلك تقليص تدريجي لوجود الجيش الإسرائيلي بالتنسيق مع الولايات المتحدة».

وشدد مكتب نتنياهو في بيان على «أن قرار لبنان بشأن حصر السلاح فرصة لاستعادة سيادته وبناء مؤسساته» معتبراً أنه «حان الوقت للعمل مع لبنان بروح من التعاون بهدف نزع سلاح (حزب الله)» مبدياً «استعداد إسرائيل لدعم لبنان في جهوده لنزع سلاح «حزب الله» والعمل معاً نحو مستقبل أكثر أماناً واستقراراً للبلدين». وأشار إلى «أن قرار الحكومة اللبنانية نزع سلاح «حزب الله» حتى نهاية 2025 جوهري، وأن إسرائيل ستُقلّص تدريجياً وجود الجيش الإسرائيلي في لبنان، إذا اتخذ الجيش اللبناني خطوات لنزع سلاح (حزب الله)».

وأشار قاسم في حفل تأبيني للعلامة السيد عباس الموسوي إلى «أن الحكومة اللبنانية اتخذت قرارًا خاطئًا بتجريد المقاومة وشعبها من السلاح أثناء وجود العدوان الإسرائيلي» ووصف هذا القرار بأنه «غير ميثاقي واتُخذ تحت الإملاءات الأمريكية والإسرائيلية، وإذا استمرت به فهي ليست أمينة على لبنان إلا إذا تراجعت والتراجع فضيلة» مشدداً على «أن المقاومة ستظل سداً أمام إسرائيل لمنعها من تحقيق أهدافها».

قاسم: قرار خاطئ

ورأى أمين عام «الحزب» «أنهم (الأمريكيين) يريدون منطقة اقتصادية في جنوب لبنان ليطردوا أهله ويعطوها للكيان الإسرائيلي» مقدماً خريطة طريق للحل «تشمل إخراج العدو من أرض لبنان، وقف العدوان، الإفراج عن الأسرى، وبدء الإعمار، ثم التباحث في الاستراتيجية الدفاعية» مؤكدًا «رفض منهج خطوة بخطوة أو المسار الذي يدعو إلى التنازلات» داعيًا «الحكومة للالتزام بما تم الاتفاق عليه مع «حزب الله» وعدم الخضوع للضغوط» قائلاً «كونوا شجعاناً وقفوا ونحن نشد على أياديكم وسنكون معكم ونعمّر وطننا معاً. لا تخافوا على الكراسي فالكراسي محفوظة ولن يجدوا أحسن منكم ولن يجدوا غيركم».

نتنياهو «مستعد لدعم لبنان في جهوده لنزع سلاح (حزب الله)» والانسحاب التدريجي

واعتبر «أن الحركة الأمريكية تهدف إلى تخريب لبنان وإشاعة الفتنة، وأن الولايات المتحدة تفرض عقوبات على لبنان وتمنع الإعمار والمساعدات، وتقيّد الجيش اللبناني بالسلاح الداخلي وتمنعه من امتلاك السلاح الذي يحمي الوطن» لافتاً إلى «أن الأمريكيين مسؤولون عن الخلخلة والانهيار الذي شهدته البلاد، وأنهم خطر على لبنان».

وقال «إن الحكومة اللبنانية اليوم هي المسؤولة عن وضع خطة سياسية وإعلامية وعسكرية وتعبوية لتحقيق السيادة الوطنية» داعياً «إلى عقد جلسات مناقشة مكثفة لدراسة الخطط والبرامج، وإلى تعاون الأحزاب والنخب والمؤثرين على مستوى لبنان في تقديم الدعم والمساعدة لإتمام هذه الخطط». واختار شعارًا ليكون محور الحملة: «نطالب حكومة لبنان باستعادة السيادة الوطنية» داعيًا «للعمل تحت هذا الشعار لمدة أسبوع على الأقل لإظهار الدعم الشعبي للحكومة في هذه المهمة والمسؤولية».

ورأى «أن المقاومة ليست جيشًا للدولة بل هي نصير وليست بديلاً عنها، وتساند وتساعد الجيش الذي يبقى المسؤول الأول عن حماية الوطن» مذكّراً أنه «في 28 آب/أغسطس 2017 تم تحرير الجرود في معركة فجر الجرود التي خاضها الجيش اللبناني بالتعاون مع المقاومة» موضحاً «أن هذه المقاومة لم تفقد وظيفتها، فهي نشأت لمواجهة العدوان.

وأصل المقاومة أنها تواجه ولا تمنع، فهي رد فعل على الاعتداء، وتواجه العدوان وتهزمه وتطرده وتعيق أهدافه، لكنها لا تمنع العدوان إذا قرر المعتدي الاعتداء».

وأضاف قاسم «أن لبنان يمتلك مقاومة عظيمة منذ 2006 حتى 2023، وقد استطاع بثلاثية «الجيش والشعب والمقاومة» ردع العدو الإسرائيلي لمدة 17 عامًا» سائلا: «ما البديل إذا ما استمرت المقاومة؟ هل هو التسليم لإسرائيل والاستسلام والتخلي عن الإمكانات والقدرات؟» وختم «ما تحقق خلال الفترات السابقة هو توفيق إلهي، لا تنجزه المقاومة عادة، لكن «حزب الله» أنجزه في لبنان».

وكلّفت الحكومة اللبنانية في الخامس من آب/أغسطس الجيش اللبناني وضع خطة لنزع سلاح «حزب الله» على أن يتم تطبيقها قبل نهاية العام. وجاء هذا بعد تقارير إعلامية أشارت الى أن الموفد الأمريكي توم باراك الذي يقود وساطة بين لبنان وإسرائيل، أجرى الأحد محادثات في الدولة العبرية.

وكان الرئيس اللبناني جوزف عون أعلن السبت أن «لبنان ينتظر الرد النهائي الإسرائيلي» على ورقة باراك، الذي سيلتقي برفقة نائبة المبعوث الامريكي للشرق الأوسط مورغان اورتاغوس، المسؤولين اللبنانيين الثلاثاء.

وفي الإطار ذاته، أفادت اذاعة الجيش الإسرائيلي «بأن تل أبيب وافقت على الانسحاب تدريجياً من النقاط الخمس عند الحدود مع لبنان شرط البدء بنزع سلاح (حزب الله)» وأوضحت «أن هذه المواقع لم تكن جزءًا من اتفاق وقف إطلاق النار الأخير بين إسرائيل و«حزب الله» لكن إسرائيل فرضت أمرًا واقعًا وأقامت هذه المواقع».

وبعد إشادة مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بالخطوة التي اتخذتها الحكومة اللبنانية، أعادت اورتاغوس نشر البيان معلقةً بإشارة «شكراً».

وكان الموفد توم براك التقى نتنياهو وبحث معه في كبح الهجمات الإسرائيلية على لبنان، وأفيد ان الجانب الإسرائيلي أبدى تجاوباً مع طرح براك قيام تل أبيب بخطوة مقابلة للقرار الحكومي اللبناني بحصرية السلاح، لضمان استكمال بيروت تطبيق باقي بنود الورقة، إلا أنه لم يتضح حجم هذه الخطوات وما اذا كانت ستشمل حصراً الانسحاب من موقع واحد من المواقع الخمسة المحتلة ووقف الاعتداءات والخروقات لفترة زمنية محددة.

تأجيل وقفة احتجاجية

تزامناً، جرى حديث عن تظاهرة احتجاجية سيدعو إليها «حزب الله» بالاتفاق مع «حركة أمل» في ساحة رياض الصلح مساء غد الاربعاء تأكيداً على مكانة المقاومة ورفض حصرية السلاح، إلا ان رئيس مجلس النواب نبيه بري تدخل مع «حزب الله» لإلغاء هذه التظاهرة.

وصدر عن المكتب العمالي المركزي في «حركة أمل» ووحدة النقابات والعمال المركزية في «حزب الله» بيان جاء فيه: «انطلاقاً من المسؤولية الوطنية التي تفرضها المرحلة الراهنة، وتلبيةً لتمنيات المرجعيات الوطنية الحريصة على وحدة الموقف وصون الاستقرار، وإفساحاً في المجال أمام حوار معمق وبناء حول القضايا المصيرية التي تواجه وطننا، يعلن المكتب العمالي المركزي في حركة «أمل» ووحدة النقابات والعمال المركزية في «حزب الله» تأجيل الوقفة الاحتجاجية التي كانت مقررة يوم الأربعاء 27 آب/أغسطس 2025».

وأضاف «إن هذا القرار، الذي ينبع من إدراكٍ عميقٍ لمقتضيات الحكمة والشجاعة، يهدف إلى تحصين الموقف الرسمي، وتثبيت السلم الأهلي، وقطع الطريق على أي محاولة لزعزعة الاستقرار». وختم «نؤكد أن قضيتنا لم تتأجل، وأن عزمنا على الدفاع عن سيادة لبنان وكرامته ومقاومته وسلاحها لم يلن، وستبقى صرختنا الوطنية حاضرةً كلما اقتضت الضرورة ذلك».

بري يتدخل لتأجيل تظاهرة تندد بقرارات الحكومة ودفاعاً عن المقاومة… والمفتي الرفاعي يحذّر من الشارع

في المقابل، دعا مفتي بعلبك ـ الهرمل الشيخ بكر الرفاعي «إلى الوقوف اليوم مع المؤسسات واحترامها ونقل كل ما يمكن أن يكون محل اختلاف بين اللبنانيين إلى داخل المؤسسات لا إلى الشارع» ولفت خلال زيارته رئيس الحكومة نواف سلام إلى «أن النقاش حول كل المسائل التي يمكن أن نختلف عليها يجب ان يكون داخل المؤسسات فالقضايا الساخنة لا تعالج إلا بعقل بارد وداخل المؤسسات» معتبراً «أن النزول للشارع هو سلاح ذو حدين لا ندري كيف يمكن أن يؤثر علينا وعلى البلد ككل، والتجارب السابقة عند اللبنانيين يجب أن تكون ماثلة وحاضرة دائماً حتى نستفيد منها وان لا نصل إلى أمكنة كنا نستطيع ان لا نصل اليها».وقال «من الضروري جداً أن نحترم رموز ورؤساء الدولة، لأن هذا هو المدخل الحقيقي والطبيعي للنهضة بهذا البلد ولبناء الوطن».

والتقى سلام عضو الكونغرس الأمريكي النائب دارين لحود، يرافقه عضو الكونغرس النائب ستيف كوهن، حيث نوّه لحود «بما قامت به الحكومة اللبنانية حتى الآن من إجراءات لبسط سلطة الدولة على كامل أراضيها وحصر السلاح بيدها، بالإضافة إلى الإصلاحات القضائية والمالية الجارية» معتبراً «أن هذه الخطوات تسهم في استعادة ثقة المجتمع الدولي بلبنان». وأكد «أن الجيش اللبناني يقوم بدور أساسي في تعزيز الأمن والاستقرار» مشيراً إلى «سعيه المتواصل داخل الكونغرس الأمريكي لضمان استمرار دعم الجيش».

أما الرئيس سلام فأكد «أن الجيش اللبناني هو جيش لكل اللبنانيين، وأن دعمه وتزويده بالقدرات اللازمة يشكلان ركيزة أساسية لتعزيز الأمن والاستقرار» مشدداً «على ضرورة احترام إسرائيل لسيادة لبنان وانسحابها من الأراضي التي ما زالت تحتلها، بما يمكّن الجيش من استكمال انتشاره في الجنوب، ووقف أعمالها العدائية والإفراج عن الأسرى، تمهيداً لبدء مسار إعادة الإعمار والتعافي».

ونوّه النائب بلال الحشيمي بعد زيارته رئيس الحكومة بالقرارات الاخيرة، ورأى «أن القرار المتعلق بحصر السلاح بيد الدولة يُعتبر خطوة أساسية وضرورية، لأنه يعزّز موقع الدولة كمرجع وحيد للأمن والسيادة والاستقرار، ويُوجّه رسالة واضحة إلى الداخل والخارج بأن الشرعية الوطنية لا تُختزل إلا بمؤسسات الدولة».

جعجع: قطار الدولة انطلق

ومن معراب، دعا رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع إلى «الاطمئنان منذ الآن فصاعداً إلى حاضرهم ومستقبلهم في لبنان، لأن ما كان متعذراً في السابق أصبح اليوم في متناول اليد». وقال في مؤتمر شبابي «لقد انطلق قطار الدولة الفعلية، ومن المعلوم انه يستحيل ان تقوم قيامة أي بلد ما لم يكن القرار الاستراتيجي فيه من داخل مؤسساته. وقد جُرِّبت مرحلة تعطيل الدولة طويلا وأدت إلى الكوارث المعروفة. ومع استعادة الدولة قرارها العسكري والأمني، بات ممكناً مواجهة الفساد المستشري والمتمدد كالسرطان، بعدما أثبتت التجربة أن مكافحة الفساد مستحيلة في ظل تعطيل قرار الدولة بفعل التحالف بين السلاح غير الشرعي والفاسدين». وأوضح جعجع «أن الدولة بدأت تبسط سلطتها على المخيمات في خطوة كانت قوى الممانعة تحول دونها، وستواصل بالتوازي عملها على باقي المسارات. وعلى الجميع ان يعتاد على أن أي قرار تتخذه الحكومة سيُنفّذ، لأن مرحلة الدولة الصورية انتهت. وبالتالي، فإن أي سلاح غير شرعي يجب ان يسلّم للجيش كي تعود الدولة طبيعية وقادرة على ممارسة مسؤولياتها كما يجب، ما يبعث الاطمئنان في نفوس اللبنانيين عموماً». أما «لقاء سيدة الجبل» فدعا «السلطة اللبنانية إلى التمسك بخطة حصرية السلاح ورفض الابتزاز الإسرائيلي ـ الايراني». ورأى في بيان «أن لبنان يجتاز هذا الاسبوع مرحلة مصيرية بدأت بمواقف الرئيس السوري أحمد الشرع التي تمثل صفحة جديدة من العلاقات السورية مع البلدين». وأشار إلى «أن هذا الأسبوع سيشهد استحقاقين: الخطة الامنية التي تعدها قيادة الجيش وتمديد ولاية القوات الدولية «اليونيفيل» ويتعرض هذان الاستحقاقان لمواقف سلبية من إسرائيل وإيران معاً، انطلاقاً من حسابات خاصة بهما».